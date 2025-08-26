Badeentenrennen und Frühschoppen: So war das Bachfest in Waal 2025

Zum traditionellen Bachfest hatte die Musikgesellschaft „Harmonie“ Waal kürzlich eingeladen. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Waal und Umgebung folgten der Einladung und genossen einen Tag voller Musik, Geselligkeit und guter Stimmung rund um das Singoldufer.

Musikverein Eggenthal gestaltet musikalischen Auftakt des Waaler Bachfests 2025

Den musikalischen Auftakt gestaltete der Musikverein Eggenthal beim zünftigen Frühschoppen. Am Nachmittag sorgte die Jugendkapelle Singoldfüchse mit schwungvollen Melodien für beste Unterhaltung, bevor das FTW-Blechbläserensemble den stimmungsvollen Ausklang übernahm.

Badeentenrennen in Waal auch 2025 wieder ein Highlight

Ein besonderes Highlight war auch in diesem Jahr das Badeentenrennen. Hunderte kleine Enten stürzten sich in den Bach und lieferten sich ein spannendes Rennen, das Jung und Alt begeistert verfolgen. Für die Gewinnerinnen und Gewinner standen wieder attraktive Preise bereit. Kinder freuten sich unter anderem über Freikarten für den Skyline Park, Gutscheine für Ponyreiten im Wildpark Weil, Eintrittskarten für das Bergbauernmuseum, den Märchenwald Schongau oder die Kletterei Kaufering sowie über Spielsachen.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher feierten mit der Musikgesellschaft im Herzen von Waal. Foto: Simon Klausner

Erwachsene konnten beispielsweise ein Grillfest für 30 Personen mit musikalischer Umrahmung der Musikgesellschaft, Essens- und Einkaufsgutscheine, ein Partyfass oder einen Gutschein für eine Schifffahrt auf dem Forggensee mit nach Hause nehmen. Auch das kulinarische Angebot ließ keine Wünsche offen: Von herzhaften Schmankerln bis hin zu hausgemachten Kuchen war für jeden Geschmack etwas dabei.

Diese Preise gab es heuer beim Badeentenrennen in Waal zu gewinnen

Die Musikgesellschaft Harmonie Waal stellt heraus, dass das Fest nur mit Unterstützung zahlreicher Helfer, Sponsoren und Besucher möglich war. Dank dieser Gemeinschaftsleistung war das Bachfest ein voller Erfolg – und die Vorfreude auf die nächste Auflage ist schon jetzt groß. (pm)