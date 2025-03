Beim Bockbierfest der Stadtkapelle Buchloe gibt‘s einen Schafbock als Hauptgewinn

Als echter Publikumsmagnet erwies sich auch heuer der Bockbierabend der Stadtkapelle Buchloe. Die Stadtkapelle spielte unter Leitung von Jürgen Herrmann frisch und zünftig auf. Auch Gesangsnummern hatten dabei ihren Platz: Solistisch griff Walter Schwab zum Mikrofon, als Quintett waren die „Kameraden auf See“ ein Muss, das erwartet wurde.

Tradition und gute Stimmung

In der ersten Hälfte des Abends griffen die Musiker tief in die traditionelle Schublade. Später, als dann vermehrt Schlager von ABBA über Udo Jürgens bis zum „Sternenhimmel“, „Fürstenfeld“ oder „Major Tom“ auf dem Programm standen, stand auch ein Großteil des Publikums – und zwar in bester Feierlaune - auf den Bänken. Auch für die schwäbisch-bayerische Kulinarik in fester und flüssiger Form war bestens gesorgt.

Erwartete Höhepunkte waren die Verlosung von attraktiven Preisen – die Buchloer Geschäftswelt hatte sich hier mit dem Spenden zahlreicher Sachpreise und Gutscheine schwer ins Zeug gelegt. Traditionell gab es als Hauptpreise einen Hasenbock (2. Preis) und einen Schafbock, die in Form ihres finanziellen Gegenwertes ihre erfreuten Abnehmer fanden.

Neun Teams sägen um die Wette

Auch das Wettsägen mit neun Mannschaften, darunter zwei reine Damen-Teams und zwei gemischte, wuchs sich zur großen Gaudi aus, bei der das Publikum leidenschaftlich mitging. Dabei konnte man die verschiedensten Möglichkeiten beim Maßkrugleeren, Hämmern und Sägen beobachten. Am erfolgreichsten erwies sich das Team „Freibier für Tisch 22“, das mit nur 2:12 Minuten als schnellstes die Aufgaben löste.