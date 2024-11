28-Jähriger streitet mit seiner Oma und stiehlt dann ihr Auto

Ein 28-Jähriger hat nach einem Streit mit seiner Oma ihr Auto geklaut. Der Mann übernachtete bei seiner Großmutter und geriet laut Polizei am Sonntagabend in einen Streit mit seiner Gastgeberin. Am nächsten Morgen war er samt dem Auto seiner Oma verschwunden.

Buchloer Polizei fahndet zunächst erfolglos nach Autodieb

Die Frau erstattete deshalb Anzeige bei der Polizei. Ihr Enkel besitzt nach Angaben der Polizei keine gültige Fahrerlaubnis. Die Beamten fahndeten sofort nach dem Mann - zunächst ohne Erfolg. Sie überprüften dabei etwa mögliche Aufenthaltsorte des 28-Jährigen.

Am Montagnachmittag erkannte ein Polizist das gesuchte Auto in seiner Freizeit. Er verständigte seine Kollegen im Dienst, die den Mann in der Landberger Straße kontrollierten. Jetzt hat der 28-Jährige Strafverfahren wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens und Fahrens ohne Faherlaubnis am Hals.

Das Auto ist zurück bei seiner Großmutter.

