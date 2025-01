Buchloe erlebt ruhigen Jahreswechsel: Kaum Polizeieinsätze, aber einige Notfälle

Raketen leuchteten zum Jahreswechsel am klaren Himmel über Buchloe, Böllerschüsse hallten durch die Nacht und versetzten viele Wild- und Haustiere in Panik. Für die Polizei war es dagegen eine ruhige Silvesternacht, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Buchloe am Neujahrstag zusammenfasst: „Wir hatten glücklicherweise wenig zu tun. Bis auf eine Sachbeschädigung in Waal – dort wurde die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen – gab es keine Einätze, auch keine Ruhestörungen.“

