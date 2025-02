U13-Volleyballerinnen spielen Turnier in Buchloe

Die Lechrain Volleys richten am Sonntag in Buchloe die Kreismeisterschaft aus. Dabei möchten es die U13-Mädels der U12 nachmachen und sich ebenfalls für die Oberbayerische Meisterschaft qualifizieren. Voraussichtlich fünf Teams kommen am Sonntag weiter. Die Lechrain Volleys stellen insgesamt drei Teams – für zwei stehen die Chancen aus Vereinssicht gut.

U13-Mädels der Lechrain Volleys zuletzt immer im Finale

Die erste Mannschaft der U13 ist mit Ausnahme einer Spielerin identisch mit der U12. Die Erfolge bei den Oberbayerischen und Südbayerischen Meisterschaften beflügelten die 9- bis 11-Jährigen, die sicher mit Selbstvertrauen und Spielfreude an den Start gehen. In den drei vorigen Turnieren stand das Team stets im Finale. Dort trafen sie immer auf den ASV Dachau – der nach knapper werdenden Spielen siegte. Im jüngsten Aufeinandertreffen überzeugten die LRV, wie der Verein mitteilt, zunächst durch eine konzentrierte Leistung, ehe Unkonzentriertheit beim Aufschlag den Sieg verhinderte. Trainer Stefan Huber ist zuversichtlich, dass die Mädchen die Spiele diesmal konsequent zu Ende bringen.

Auch die zweite Mannschaft hat Chancen auf ein Weiterkommen. Sie belegte bei den vorangegangenen Turnieren Plätze unter den Top-Ten – trotz krankheitsbedingter Ausfälle und einem frühen Aufeinandertreffen mit dem späteren Turniersieger. Für die dritte Mannschaft wird es darum gehen, möglichst viel Spielerfahrung zu sammeln.

In jedem Fall wartet auf die Zuschauer in der VfL-Halle in Buchloe erneut ein spannendes Turnier mit tollem Volleyball und mitreißenden Ballwechseln. Spielbeginn ist um 10 Uhr, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

U16-Mädels spielen am Wochenende in Mühldorf bei der Oberbayerischen Meisterschaft

Schon einen Schritt weiter sind die U16-Mädels, die am Samstag in Mühldorf bei der Oberbayerischen Meisterschaft antreten. Dort kämpfen sie um die Qualifikation zur Südbayerischen Meisterschaft. Die Gegner in der Vorrunde heißen ASV Dachau II, TSV Mühldorf und TSV Siegsdorf. Die Gewinner kommen direkt ins Viertelfinale, die Gruppendritten und -vierten spielen im Überkreuzvergleich gegeneinander; die Gewinner aus diesen Begegnungen spielen im Achtelfinale gegen die Gruppenzweiten. Für die Lechrain Volleys wird dies kein leichtes Unterfangen, zumal einige Spielerinnen aufgrund von schulischen Veranstaltungen fehlen.

Allerdings spielt die Zeit für die LRV-Mädels. Mit jedem Spiel werden Taktik und Abstimmung sicherer und besser. Dazu trage auch die Spielerfahrung bei, die sie zusätzlich zur Jugendrunde in der Erwachsenenliga sammeln, teilt der Verein mit. Trainer Stefan Huber traut den Mädels, die von Coach Tim Bressau an der Seitenlinie angefeuert werden, alles zu.