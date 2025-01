So hilft Buchloe: Spendenaktion für kleines Mädchen, das einen Schlaganfall erlitten hat

Voll war es am Freitag im Café my türkis in der Bahnhofstraße in Buchloe. Die Gäste ließen sich nach Herzenslust verwöhnen mit Kaffee, Kuchen und Sandwiches, und das alles für einen guten Zweck. Der Erlös des Nachmittags soll einem vierjährigen Mädchen zugute kommen, das einen Schlaganfall erlitten hat (wir berichteten). Zudem wurden am Abend ein Dirndl und Fahrten mit einem Oldtimer versteigert. Mit dem gespendeten Geld sollen spezielle Therapien und Rehabilitationsmaßnahmen finanziert werden, deren Kosten die Krankenkasse nicht übernimmt. Nach dem Schlaganfall ist das kleine Mädchen körperlich stark eingeschränkt.

