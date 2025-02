Buchloe wird Standort einer Klärschlamm-Aufbereitungsanlage

Icon Vergrößern Robert Pöschl Foto: Stadt Buchloe Icon Schließen Schließen Robert Pöschl Foto: Stadt Buchloe

Im Buchloer Gewerbegebiet soll eine Anlage zur Klärschlammverwertung entstehen. Der Klärschlamm stammt aus verschiedenen Städten und Gemeinden in Südschwaben. Ab dem Jahr 2027 möchte das Unternehmen „Kommunale Energieverwertung (KE)“ das Abfallprodukt trocknen und mithilfe eines Pyrolyse-Verfahrens so aufbereiten, dass es später als Beimischung zu Dünger und Erden verwendet werden kann. Unsere Redaktion sprach mit dem Vorstand der KE, Richard Dauberschmidt, und Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl (Verwaltungsratsvorsitzender) über den aktuellen Stand der Planungen.

Welche Gemeinden gehören zur Kommunalen Energieverwertung?

ROBERT PÖSCHL: Das gemeinnützige Kommunalunternehmen „Kommunale Energieverwertung Schwaben“ wurde im März 2024 gegründet und hat derzeit neun kommunale Mitglieder. Dies sind: Stadt Mindelheim, Stadt Buchloe, Stadt Bobingen, Verwaltungsgemeinschaft Türkheim, Gemeinde Hiltenfingen, Gemeinde Mittelneufnach, Abwasserzweckverband Wertach-Ost, Abwasserzweckverband Gennach-Kirchweihtal, Abwasserzweckverband Lechfeld. Das Kommunalunternehmen ist in Gesprächen mit weiteren interessierten Kommunen und Abwasserzweckverbänden.

Welche Interessen verfolgt das Unternehmen?

PÖSCHL: Der Zweck des Kommunalunternehmens sind der Bau und Betrieb einer technischen Anlage zur Klärschlammtrocknung mit anschließender Pyrolyse zur Rückgewinnung von Phosphor und Verwertung der Endprodukte. Das Innovative daran ist, dass Klärschlamm nicht wie bisher als Abfall verbrannt wird. Er wird als Rohstoff verstanden für die weitere Verwendung im Sinne der Kreislaufwirtschaft, sozusagen vom Abfall zum Produkt. Die Anlage soll im Industriegebiet von Buchloe entstehen und über eine Nahwärmeleitung zur Biogasanlage der „Futtertrocknung Ketterschwang“ an der Xaver-Fendt-Straße mit Wärme versorgt werden.

Welche Kosten kommen auf Buchloe zu?

PÖSCHL: Die Gesamtinvestitionskosten für die Anlage werden bei rund 11 Millionen Euro liegen. Die Stadt Buchloe wird in den Jahren 2024 bis 2026 einen Betrag in Höhe von insgesamt 728.000 Euro als Eigenbeitrag für die Investition in das Kommunalunternehmen einbringen, hinzu kommen Betriebskostenanteile für denselben Zeitraum in Höhe von 222.000 Euro. Sobald die Anlage ab dem Jahr 2027 gebaut und ihren wirtschaftlichen Betrieb aufgenommen hat, ist ein eigenwirtschaftlicher Betrieb innerhalb der betrieblichen Organisation des Kommunalunternehmens gegeben. Die Entsorgungskosten für den Klärschlamm werden dann innerhalb des Kommunalunternehmens von den Mitgliedern festgelegt. In der Folge entsteht für die Gebührenzahler der Abwassergebühr eine bis zum Jahr 2044 berechnete und marktunabhängige Kostenstabilität.

Wie ist das Unternehmen strukturiert?

PÖSCHL: Der aktuelle Unternehmenssitz ist Mindelheim. Sobald die Anlage in Buchloe südlich der Biogasanlage im Industriegebiet errichtet ist, wird auch der Unternehmenssitz dorthin verlagert. Die Organe des Kommunalunternehmens sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Vorstand ist Richard Dauberschmidt, im Verwaltungsrat befinden sich die gesetzlichen Vertreter der Mitgliedskommunen. Vorsitzender des Verwaltungsrates bin ich selbst. Ich übe diese Aufgabe unentgeltlich aus. Im Jahr 2020 hatte die „Naturenergie Buchloe GmbH“ die Aufgabe der Projektentwicklung übernommen. Die Gesellschaft hat die damit einhergehenden Arbeiten bis zur Gründung des Kommunalunternehmens im März 2024 begleitet.

Welche Vorteile bringt der Zusammenschluss für die einzelnen Mitgliedsgemeinden?

RICHARD DAUBERSCHMIDT: Dies bringt ihnen folgende drei große Vorteile: 1. Wirtschaftlichkeit: Unabhängigkeit durch regionale Verantwortungsstrukturen bei interkommunaler Zusammenarbeit im gemeinsamen Kommunalunternehmen (gKU). 2. Klimaschutz: Aktiver Klimaschutz durch negative CO₂-Emissionen und langfristige CO₂-Speicherung durch Humusaufbau und Reduzierung des Lkw-Verkehrs. Und 3. Kreislaufwirtschaft: Upcycling-Material - unser Produkt - kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Durch die Pyrolyse wird mehr Phosphor recycelt, als es in der Verbrennung möglich ist. Damit wird die gesetzliche Pflicht zum Phosphorrecycling ab 2029 umgesetzt.

Wie viel Klärschlamm soll pro Jahr getrocknet werden und mit welchem Verkehrsaufkommen ist dabei pro Tag zu rechnen?

DAUBERSCHMIDT: Die Anlage hat einen maximale Aufnahmemenge von etwa 14.000 Tonnen entwässerten Klärschlamm pro Jahr. Der Transport wird durch den eigenen Fuhrpark abgewickelt und dieser berücksichtigt zwei bis drei Lkw-Ladungen pro Tag.

Was geschieht bis dahin mit dem Klärschlamm aus Buchloe? Wie viel fällt hier pro Jahr an und wo wird dieser aktuell entsorgt?

PÖSCHL: Der nasse Klärschlamm aus Buchloe wird bei der Kläranlage von einer Entsorgungsfirma abgeholt und in einer Monoverbrennungsanlage in Mallersdorf-Pfaffenberg in Niederbayern verbrannt. Für diese Leistung muss die Stadt Buchloe je nach Tonnage einen Betrag zwischen 240.000 Euro und 280.000 Euro pro Jahr bezahlen.