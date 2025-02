Buchloer sammeln im Tannheimer Tal erste Punkte

Wenn es die Schneelage in der Heimat schon nicht zulässt, geht es eben ins Tannheimer Tal: Acht Kinder, zwölf Damen und 15 Herren sind kürzlich im Nesselwängle zum Skilanglauf für die Buchloer Ausdauersportmedaillen und gleichzeitig zur Langlaufstadtmeisterschaft angetreten. Bei gutem Wetter und auf perfekter Loipe hatten alle sichtlich Spaß auf ihren Langlaufskiern und kamen mit freudigen Gesichtern ins Ziel.

Erste Disziplin für die Ausdauersportmedaille

Die Zeiten der Stadtmeisterschaft wurden, wie der VfL Buchloe mitteilt, gleichzeitig als erste Disziplin zur Ausdauersportmedaille gewertet. Die im klassischen Stil gelaufenen Zeiten konnten mit einem Faktor 0,86 für die Skatingzeit gewertet werden.

Dabei hatte bei den Mädchen Amira März nach 1,3 Kilometern in 8 Minuten und 17 Sekunden die schnellste Zeit vor Tabea März und Marla Singer. Bei den Buben war Jakob Hessel nach 5:05 Minuten als Erster im Ziel, gefolgt von Manolo Singer und Henry Winneg. Die Damen mussten dann 2,6 Kilometer laufen – und das schaffte Veronika Singer, die gleichzeitig Stadtmeisterin wurde, in 8:55 Minuten vor Nicole Hessel und Christina Leinsle. Der Spitzenreiter und Stadtmeister über 5,2 Kilometer bei den Herren war Florian Thienel in 14:58 Minuten vor Vater Stefan Thienel, der wiederum eine Sekunde vor Manuel Singer ins Ziel kam.

Nach dem Rennen drehten alle Sportlerinnen und Sportler noch einige gemütliche Runden auf der tollen Loipe und genossen das schöne Wetter.

Zunächst ist das Schwimmen dran

Bereits am 29. März wird dann im Buchloer Hallenbad das Schwimmen für die Ausdauersportmedaille abgenommen.