Fahrt unter Drogeneinfluss

Bereits am Freitag war am Nachmittag in der Robert-Bosch-Straße in Buchloe ein Fahrer eines E-Scooters von der Polizeiinspektion Buchloe kontrolliert worden. Die Beamten stellten an dem Mann deutlichen Marihuanageruch fest. Auf Nachfrage des Polizeibeamten händigte der Mann einen Joint aus und räumte den Konsum ein.

Blutentnahme angeordnet

Deshalb wurde gegen ihn wegen des „Verdachtes des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln“ eine Blutentnahme angeordnet. Zudem bestand für das versicherungspflichtige Fahrzeug kein Versicherungsschutz. Dem 20-jährigen Fahrschüler drohen nun eine finanzielle Strafe sowie Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis.