Was erwarten Sie von der nächsten Regierung?

In wenigen Wochen wählt Deutschland eine neue Bundesregierung. Der Wahlkampf hat inzwischen Fahrt aufgenommen. Bunte Plakate mit starken Sprüchen zieren auch in und um Buchloe die Straßen. Viele Versprechen werden im Vorfeld gemacht.

Was wünschen Sie sich?

Doch was wünschen Sie sich von der neuen Regierung? Was ist Ihnen wichtig? Welche Themen sollten dringend aufgegriffen werden? Wofür sollen sich die Politikerinnen und Politiker starkmachen und einsetzen? Ist der Ton zu scharf geworden? Was hat Ihnen in der Vergangenheit gefehlt? Wurden Sie gar enttäuscht? Oder haben Sie Ihre Entscheidung bereits getroffen?Vielleicht möchten Sie sogar selbst aktiv werden und künftig mitmischen?

Wir haben ein offenes Ohr

Liebe Leserinnen und Leser, teilen Sie uns Ihre Ideen, Erfahrungen und Vorschläge zur Bundestagswahl im Ostallgäu gerne mit. Die Redaktion der Buchloer Zeitung hat für Ihre Anliegen ein offenes Ohr. Deshalb stehen wir am Montag, 3. Februar, zwischen 11 und 13 Uhr als „BZ vor Ort“ am Parkplatz des Feneberg-Marktes in Buchloe. Kommen auch Sie und lassen Sie uns über die Politik sprechen.

Sollen Sie an diesem Tag keine Zeit haben, können Sie uns Ihre Ideen und Vorstellung auch gerne per Post oder per Mail zukommen lassen. Die Internet-Adresse lautet: redaktion.buchloe@azv.de, die Redaktionsadresse: Buchloer Zeitung, Bahnhofstraße 30, 86807 Buchloe.