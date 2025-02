Klimafreundlich leben: Die Stadt Buchloe ruft zum Mitmachen auf

Wie wollen wir im Jahr 2040 in unserer Stadt nachhaltig und klimafreundlich leben und arbeiten? Welche Maßnahmen für Energieversorgung, Klimaschutz und Klimaanpassung sollen in Buchloe umgesetzt werden? Diese Fragen sollen in einem neuen Klimaschutzkonzept der Stadt Buchloe untersucht und dargestellt werden.

Ideen und Vorschläge gesucht

Dazu werden interessierte Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Ideen und Vorschläge in Workshops einzubringen. In Zusammenarbeit mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu (EZA) lädt die Stadt unter dem Motto „Zukunftsstrategie Buchloe 2040“ alle Interessierten ein, an dem Konzept mitzuwirken.

Die Veranstaltung findet am Montag, 10. März, ab 18.30 Uhr in der Aula der Mittelschule Buchloe statt. Die Veranstalter hoffen auf eine rege Beteiligung. Eingeladen sind alle interessierten Bürger. Zudem bringen sogenannte Schlüsselakteure aus der Stadt Buchloe mit ihren Ortsteilen sowie aus dem Landkreis ihr Wissen mit ein.

Jetzt hier anmelden

Für die Mitarbeit im Workshop benötigen die Teilnehmer ihr Smartphone. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis Montag, 3. März, gebeten unter://eveeno.com/buergerworkshop. Bei Rückfragen können sich Interessierte an Klimaschutzmanagerin Andrea Ruprecht wenden, per E-Mail: klimaschutz@buchloe.de oder telefonisch unter 08241/5001-66.