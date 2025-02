BZ-Wahlumfrage: Das erwarten die Menschen in Buchloe von der neuen Regierung

Mehr Anstand und Respekt voreinander, mehr Ehrlichkeit und eine Konzentration auf Sachthemen - diese Forderungen zogen sich wie ein roter Faden durch die Gespräche, die die beiden BZ-Redakteure Karin Hehl und Matthias Kleber am Montagmittag mit Leserinnen und Lesern der Buchloer Zeitung führten. Bei der Aktion „BZ vor Ort“ wollten sie herausfinden, welche Erwartungen sie - drei Wochen vor der Bundestagswahl - an die Politik haben. Am BZ-Stand in der Neuen Mitte erfuhren sie, welche Themen die Bürgerinnen und Bürger umtreiben und was die Volksvertreter besser machen sollen. Eines stellte sich dabei heraus: Viele sind noch hin- und hergerissen, wem sie am 23. Februar ihre Stimme geben sollen. Ein Besucher des BZ-Standes gab gar unumwunden zu: „Ich kann deswegen schon gar nicht mehr richtig schlafen.“

