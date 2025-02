Rollen auf dem Moksel-Grundstück bald die Bagger an?

Noch steht die großzügige Villa auf dem Privatgrundstück des 2010 verstorbenen Buchloer Ehrenbürgers Alexander Moksel. Das Haus hat schon bessere Zeiten gesehen. Seit Jahren ist es dem Verfall preisgegeben. Und seit Jahren wird in Buchloe diskutiert, wie das ehemals parkähnliche 5300 Quadratmeter große Grundstück bebaut werden darf.

Seit 2019 wird geplant für das Moksel-Grundstück

Fünf Entwürfe lagen seit 2019 auf dem Tisch. Doch so richtig anfreunden konnten sich damit weder die Nachbarn noch die Baugenehmigungsbehörde im Landratsamt. Mit Blick auf die Einfamilien- und Doppelhäuser in der Umgebung lauteten die Hauptkritikpunkte: zu dicht, zu hoch, zu massiv.

Zuletzt war es um die Bebauung ruhig geworden. Doch kurz vor Jahresende gingen neue Ideen der Architekten im Buchloer Rathaus ein. In seiner Sitzung am Dienstagabend (Beginn: 18 Uhr) wird sich der Bauausschuss damit befassen.

Gespräch mit Planer und Anwohnern

Bereits im Vorfeld lud Bürgermeister Robert Pöschl den Planer, den Bauherrn und Anwohner-Sprecher zu einem Treffen ein. Laut Pöschl haben die Architekten ihre jüngsten Pläne aus dem Frühjahr 2024 „etwas verändert und angepasst.“ Sie entsprächen mittlerweile „den Festsetzungen des gültigen Bebauungsplans.“

Das haben auch die Sprecher der Anwohner erkannt. Sie sagen, das Gespräch im Rathaus sei „durchaus konstruktiv und sachlich“ gewesen. „Unser Ziel war und ist es, Lösungen für ein nachhaltiges Wohnumfeld für die künftigen Be- und Anwohner zu schaffen“, sagt Michael Strobl, der direkt nebenan in der Lorenz-Spies-Straße lebt.

48 statt 58 Wohnungen sollen in Buchloe entstehen

Besonders positiv sei, dass Anregungen der Nachbarn aufgenommen wurden. Die Anzahl der Wohneinheiten beispielsweise sei von 58 auf 48 reduziert worden. Auch optisch seien die beiden geplanten Gebäude durch ein Walmdach mit Gauben aufgewertet worden.

Geplant sind jetzt zwei Mehrfamilienhäuser, die parallel zur Waaler Straße entstehen sollen. Sie werden zweigeschossig und haben ein Walmdach (2+D-Bauweise). Darin können eines Tages bis zu 104 Menschen wohnen. Die Häuser werden in Holzständerbauweise errichtet. Der Bauherr möchte damit in den sozial-geförderten Wohnungsbau einsteigen.

Erschließung über Südseite gewünscht

Erschlossen werden sollen die Wohnungen über Laubengänge, die im Norden geplant sind. Gerade da sieht Strobl ein Problem. Er befürchtet: „Das könnte nachts laut werden.“ Er wünscht sich deshalb, die Erschließungsgänge in den Süden zu verlegen. Ein weiteres Problem: Die Lorenz-Spies-Straße fällt – ebenso wie die Waaler Straße – nach Osten hin ab. Werden nun die beiden Mehrfamilienhäuser auf dem gleichen Höhenniveau errichtet, müsste für das östliche Haus Boden aufgeschüttet werden. Dadurch würde es dann die Häuser an der Lorenz-Spies-Straße um bis zu vier Meter überragen, hat Strobl ausgerechnet und meint: „Es wäre doch viel sinnvoller, das östliche Haus auf einem niedrigeren Niveau zu bauen und Grund abzutragen, statt aufzuschütten.“ In dem Gespräch habe der Planer versichert, diese Option zu prüfen.

Ein positiver Impuls und eine Chance für Buchloe

Strobl und seine Nachbarn hoffen weiter auf eine Verlegung der Laubengänge von Norden nach Süden und auf eine Änderung des Höhenniveaus. Trotz aller Diskussionen gibt sich der Sprecher weiter optimistisch. Generell zeichne sich ein möglicher Kompromiss ab, meint er. Dies sei eine „Chance für Buchloe, um einen positiven Impuls für die Gestaltungsfähigkeit im sozialen Wohnungsbau zu schaffen“. Und das wiederum „wäre sicherlich auch im Sinne des verstorbenen Ehrenbürgers Alexander Moksel gewesen“.