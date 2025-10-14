Gewinner des Stadtradelns 2025 ausgezeichnet: Buchloer radeln 145.000 Kilometer in 21 Tagen

Fürs Klima in die Pedale getreten: Die Stadt Buchloe hat die Gewinner des diesjährigen Stadtradelns gekürt. Bei der Aktion, die vom 29. Juni bis 19. Juli lief, ging es darum, möglichst viel Strecke mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückzulegen.

Das sind die Sieger des Stadtradelns 2025 in Buchloe

Insgesamt sammelten die Buchloerinnen und Buchloer 145.000 Radkilometer und sparten so mehr als 24 Tonnen CO₂ ein, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Dadurch hätten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Stadt etwas lebenswerter gemacht.

Nachdem die Stadt die eingereichten Kilometer ausgewertet hatte, lud Bürgermeister Robert Pöschl die Gewinner der jeweils festgelegten Kategorien nun zu einer kleinen Feier ein. Diese fand im Sitzungssaal des Rathauses statt. Vor Ort erhielten jeweils die drei Erstplatzierten aus den Bereichen Einzel- und Teamwertung sowie Schulen ihre Preise.

Mittelschule hat die Nase in Buchloe vorn

Das sind die Gewinner: Bei den Schulen hatte die Realschule Buchloe die Nase vorn. Die Jugendlichen haben zum wiederholten Mal die anderen Klassen geschlagen und das sogenannte „Stockerl“ vollkommen allein besetzt. Monika Singer siegte in der Einzelwertung: Sie hatte in den 21 Tagen 1594 Kilometer auf ihren Tacho gefahren. Die Teamwertung gewann der Radfahrverein Buchloe mit 17.147 zurückgelegten Kilometern.

Auch die Kinder, die mit großer Begeisterung an der Stempeljagd teilgenommen haben, erhalten eine Auszeichnung. Foto: Stefanie Herz

Das Landratsamt Ostallgäu richtet in dieses Jahr auch eine gesonderte Veranstaltung aus, wo die besten Radlerinnen und Radler aus dem Landkreis eine Auszeichnung erhalten. Unter den Geehrten sind auch einige Buchloer, die sich auf ein Geschenk freuen dürfen.

Gina Fuchs wird beste Einzelfahrerin

Mit Gina Fuchs als beste Einzelfahrerin, einer Mittelschülerin und einem Gymnasiasten als beste Youngsters stärken die Buchloer Bürger dieses Ergebnis. Auch die Politikerinnen und Politiker hatten sich bei der Aktion beteiligt. In der Kategorie mit den meisten Kilometern pro Kopf gewann die SPD Buchloe, heißt es in der Mitteilung weiter.

Buchloer Bürgermeister ehrt Radl-Nachwuchs

Außerdem ehrte Bürgermeister Pöschl auch den Nachwuchs. Kindern aus dem Gemeindegebiet war es möglich, sich an einer Stempeljagd zu beteiligen. An zehn verschiedenen Stationen konnten sie sich mit ihren Rädern bei Buchloer Betrieben und Institutionen einen Nachweis holen, dass sie vor Ort waren.

Nun erhielten die Mädchen und Jungen während einer kleinen gesonderten Feier Geschenke. „Ein besonderer Dank gilt dem Textilhaus Stammel, das uns mit Gutscheinen für den Next Store unterstützt hat“, betont Bürgermeister Pöschl abschließend. (pm)