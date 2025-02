Vom Eis in den Kinosessel - Date-Ideen für den Valentinstag in Buchloe

Rote (Plastik-)Rosen, Pralinen und Luftballons in Herzform zieren jüngst die Regale in den Buchloer Geschäften. Wer in den vergangenen Tagen zum Einkaufen in der Bahnhofstraße unterwegs war, dem wurde schnell klar: Der Valentinstag steht vor der Tür. Wie jedes Jahr wird am 14. Februar das „Fest der Liebenden“ gefeiert – so auch in Buchloe. Ein paar Date-Anregungen für Pärchen, die noch auf Ideensuche sind.

Buchloer Eisstadion lädt zum Publikumslauf ein

Für einen aktiven Valentinstag bietet sich ein Ausflug ins Buchloer Eisstadion an. Dieses öffnet am Freitagnachmittag von 14 bis 16 Uhr die Pforten für den Publikumslauf. Also Schlittschuhe geliehen und ab aufs Eis. Mit dem oder der Liebsten an der Hand machen ein paar Runden auf der Eisfläche doch gleich viel mehr Spaß. Und obendrein hat man eine Stütze an der Seite, die einen vielleicht sogar auffängt, falls der romantische Ausflug zur Rutschpartie wird.

Um sich nach dem Publikumslauf im Eisstadion wieder etwas aufzuwärmen, bietet sich ein gemeinsamer Restaurantbesuch an. Und der gehört für viele Paare ohnehin zum Standardprogramm am Valentinstag – und nicht selten haben sich auch die Gastronomen auf die zahlreichen Gäste eingestellt. So etwa bei der Krone in Weicht. Dort haben sich die Verantwortlichen sogar eigens ein „Valentinsmenü“ überlegt. Auf der Karte stehen unter anderem gebratene Jakobsmuscheln, Maishähnchen sowie ein Blutorangendessert.

Im Kino wird's am Valentinstag romantisch - oder spannend

Wer anschließend den Abend entspannt ausklingen lassen oder sich bei einem Thriller vor lauter Nervenkitzel ineinander verkrallen möchte, der kommt in den Kinos im Umkreis auf seine Kosten. Denn mit Popcorn, einem kalten Getränk und einem guten Film macht man mit Sicherheit nichts falsch. Inwieweit dabei romantische Stimmung aufkommen soll, können die Pärchen am Valentinstag mit der Filmauswahl selbst entscheiden: Im Filmpalast Kaufering bietet etwa das Drama „Babygirl“, in dem Nicole Kidman als CEO eines Unternehmens eine intensive Beziehung zu einem deutlich jüngeren Praktikanten aufbaut, Spannung und Romantik. Mal lustiger, mal aber auch etwas trauriger und nachdenklicher wird es im inzwischen vierten Teil der Reihe mit „Bridget Jones“.

Im Filmhaus Türkheim hat man am Freitag zum Beispiel die Wahl zwischen dem Familienfilm „Paddington in Peru“, dem actiongeladenen Marvel-Streifen“ Captain America: Brave New World“ und dem Drama „Wunderschöner“, der Fortsetzung eines Films von und mit Karoline Herfurth.