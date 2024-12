Hat die Vergangenheit in Buchloe eine Zukunft?

Icon Vergrößern Gerne wird der Schrannenboden im Heimatmuseum für Vorträge genutzt. Im Bild (rechts): Kreisheimatpfleger Jörg Müller, der über Bodendenkmäler referierte. Foto: Herbert Wintersohl (Archivbild) Icon Schließen Schließen Gerne wird der Schrannenboden im Heimatmuseum für Vorträge genutzt. Im Bild (rechts): Kreisheimatpfleger Jörg Müller, der über Bodendenkmäler referierte. Foto: Herbert Wintersohl (Archivbild)

Anfang nächsten Jahres stehen beim Buchloer Heimatverein größere Veränderungen an. Unter anderem werden zwei langjährige Vorsitzende, Herbert Sedlmair (Zweiter Vorsitzender) und Ulrich Müller (Dritter Vorsitzender), ihre Ämter abgeben. Bleibt erst einmal nur Vorsitzender Herbert Wintersohl. Wie geht es in der Vereinsführung weiter, Herr Wintersohl?

HERBERT WINTERSOHL: Herbert Sedlmair (79) und Ulrich Müller (73) haben den Heimatverein wechselweise seit 2011 geführt. Neben der normalen Arbeit mit Veröffentlichungen, Vorträgen, Führungen und Ausstellungen hat sich Ulrich Müller mit der Inventarisierung und Erfassung der Altbestände und Neuzugänge und Herbert Sedlmair mit den Buchloer historischen Heften sehr große Verdienste erworben. Stand heute ist niemand für ihre Posten im Vorstand in Sicht. Aber ohne einen ordentlichen Vorstand ist ein Verein nicht handlungsfähig und damit hinfällig.

Der Heimatverein steht mit seinem Problem nicht alleine da. Auch andere Vereine tun sich offenbar schwer, die Posten im Vorstand mit Ehrenamtlichen zu besetzen. Wo liegen Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen?

WINTERSOHL : Das Ehrenamt wird nicht mehr als positiv wahrgenommen. Berichte über die Haftung von Vereinsvorsitzenden oder die überbordende Bürokratie tun ein Übriges. Früher ging man in einen Verein, um sein Hobby durch den Austausch voranzubringen und weiterzuentwickeln. Positiver Nebeneffekt war der persönliche Kontakt mit Gleichgesinnten. Heute spielt sich vieles im Internet ab. Der Verein verliert als Kommunikations- und Treffpunkt immer mehr an Bedeutung.

Der Heimatverein ist – neben dem Stadtarchiv – eine Art Gedächtnis der Stadt. Welche Befürchtungen haben Sie für die Zukunft?

WINTERSOHL: Alles, was wir machen, bildet die Erinnerungskultur von Buchloe. Ein Museum ist mehr als die besucherfreundliche Zurschaustellung einiger ausgewählter historischer Objekte. Es ist ein Raum und ein Magnet für Geschichte. Die Buchloer haben uns in den letzten Jahren viele Objekte oder Nachlässe anvertraut. Das Vertrauen ehrt uns und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ohne diesen Sammelpunkt im Ort würden die Objekte entsorgt und mit ihnen die Geschichte, die damit verbunden ist. Gleichzeitig sind wir in der glücklichen Lage mit Herbert Sedlmair und Ulrich Müller zwei engagierte Historiker zu haben, die alle Zugänge erfassen und zugänglich machen. Neben dem Museum und dem Stadtarchiv gibt es noch ein drittes Gedächtnis der Stadt: Das Archiv der Buchloer Zeitung, dass im Museum verwahrt wird und der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Im Museum werden so aus Datensätzen Datenschätze.

Der Altersdurchschnitt im Heimatverein liegt deutlich über dem von anderen Vereinen. Interessiert sich die mittlere Generation oder die Jugend denn gar nicht mehr für die Geschichte ihrer Stadt?

WINTERSOHL: Doch, sicher. Das Heft „Buchloe zwischen den Weltkriegen“ ist ausverkauft und das Buch „Flucht und Vertreibung – Letzte Zeitzeugen erinnern sich“ wird es auch bald sein. Beide Themen haben auch die Jüngeren angesprochen. Ich glaube, das Interesse an der eigenen Geschichte und das Interesse daran, Dinge aus dem eigenen Erleben zu bewahren, wächst mit dem Alter und der zur Verfügung stehenden Zeit. Die erste Lebenshälfte ist mit der persönlichen, beruflichen und familiären Planungen ausgefüllt. Erst danach kommt die Zeit für die Geschichte.

Was tut der Heimatverein, um jüngere Mitglieder zu werben und zu begeistern?

WINTERSOHL: Nach meinem Verständnis ruht ein Heimatverein auf drei Säulen: 1. Geschichte, 2. Kunst und Kultur sowie 3. Natur und Umwelt. Unsere Umwelt wird man sich in 50 oder 100 Jahren im Museum anschauen können. Ausstellungen zum Thema Garten und die Kooperation zum Beispiel mit dem Landesbund für Vogelschutz sollen im Bereich Natur und Umwelt Akzente setzen. Dabei ist der Schrannenboden mehr als ein Ausstellungsraum des Heimatmuseums. Er soll Kulturraum sein für alle. Sehr erfolgreich sind auch die Kooperationen mit anderen Vereinen wie dem Kinderschutzbund, mit dem wir mehrmals jährlich die bei Kindern beliebte „Nachtwächterführung“ veranstaltet. Ich hoffe, dass wir mit der Erweiterung unseres Spektrums auch mehr junge Menschen erreichen, die Klimawandel mehr interessiert als die Geschichte. Wer die Vergangenheit erhalten will, muss mit der Zeit gehen.

Ihr Wunsch für die Zukunft?

WINTERSOHL: Der Heimatverein hat die ehrenvolle Aufgabe, das Museum, dessen Eigentümer die Stadt ist, mit Leben zu erfüllen. Das ist uns bisher mit Veröffentlichungen, Führungen, Vorträgen und Ausstellungen recht gut gelungen. Ich möchte jeden aus Buchloe und Umgebung dazu einladen, mitzumachen. Gerne aus den Bereichen Kultur oder Umwelt oder nur mit diesem Schwerpunkt. Wir haben mit dem Verein und seinen Mitgliedern, dem Museum und dem Schrannenboden hervorragende Möglichkeiten. Mein Wunsch wäre: Der Vergangenheit eine Zukunft geben.

Der Heimatverein Buchloe 1987 gegründet, das Vereinsziel lautete: „In Buchloe ein Heimatmuseum aufzubauen und die Trägerschaft für dieses Museum zu übernehmen.“ 1991 erwirbt die Stadt das frühere „Raiffeisengebäude“, 1992 beginnt der Umbau des Erdgeschosses. 1997: Am 19. September wird das Heimatmuseum Buchloe mit einem Festakt offiziell eröffnet. Träger ist der Heimatverein Buchloe und Umgebung e.V. 2001: Umbau der Wohnungen im Obergeschoss und Eröffnung. Ein Zimmer nutzt die Sudetendeutsche Landsmannschaft für die Ausstellung von Erinnerungsstücken Heimatvertriebener. 2007: Ausbau des Dachbodens. Als Erinnerung an die alte Funktion des Hauses wird der Raum als „Schrannenboden“ bezeichnet. Er dient für Sonderausstellungen und Vorträge. Vorsitzende des Heimatvereins: 1987 – 2011: Franz Hartmann. 2011 – 2015: Herbert Sedlmair. 2015 – 2019: Ulrich Müller. Seit 2019: Herbert Wintersohl.