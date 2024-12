Kleine Baumaßnahme, große Diskussion - so lässt sich eine Debatte in der Buchloer Bauausschusssitzung am Dienstagabend zusammenfassen. Am Ende stand ein fast einstimmiger Beschluss: Mit dem Aufbau eines Info-Moduls, das auch sehbehinderten Menschen eine Orientierung erlaubt, wird der Bahnhofsplatz im kommenden Jahr komplett barrierefrei sein.

