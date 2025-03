Viele neue Ideen für den Immlepark

Steinerne Sitzmöglichkeiten am Ufer des östlichen Gennacharms, ein großes Schach-Spielfeld, Sonnenliegen und ein Matschplatz für Kinder. Dazu: mehrere Wipptiere, eine Schaukel oder ein Balance-Balken – so könnte der Immlepark schon bald aussehen. In der Sitzung des Bauausschusses stellte Landschaftsplaner Meinolf Hasse am Dienstagabend seine Ideen für die Umgestaltung der Grünfläche im Herzen von Buchloe vor. Am Ende votierten alle Stadträte dafür, die Arbeiten noch in diesem Jahr in Angriff zu nehmen.

Der Immlepark in Buchloe soll umgestaltet werden

Der Immlepark werde vor allem in der wärmeren Jahreszeit „rege genutzt“ und sei die „grüne Lunge“ im Herzen von Buchloe, so Bürgermeister Robert Pöschl. Seit Längerem gebe es Überlegungen, den 1993 angelegten Park aufzuwerten. Denn aktuell präsentiert er sich in einem traurigen Zustand mit nur wenigen Sitzbänken, einem ausgetrockneten Wassergraben, einem verschlammten Teich und ein paar Spieltieren.

Zeit, dass sich etwas ändert – das sieht auch Markus Munz vom Bauamt der Stadt so: „Der Immlepark bietet wenig Spielspaß für Kinder. Auch die drei Federtierchen haben das Ende ihrer Lebenszeit erreicht.“ Doch der Park soll nicht nur in Hinblick auf die jüngsten Mitbürger aufgewertet werden. Er soll künftig verschiedenen Altersgruppen dienen. In der Sitzung fiel das Wort „Generationenpark“.

„Die Federtierchen haben das Ende ihrer Lebenszeit erreicht.“ Markus Munz, Bauamt Buchloe

Planer Hasse schwebt vor, den ausgetrockneten Graben zwischen den beiden Gennacharmen zuzuschütten und das Gelände einzuebnen. Dadurch entstehe eine größere Fläche, die vor allem von Kindern bespielt werden kann. „Normale Spielgeräte“ sollen dort durch den Bauhof aufgestellt werden – alle in Holzoptik, um dem natürlichen Charakter des Parks gerecht zu werden. Welche genau, das steht aktuell noch nicht fest. Am östlichen Arm der Gennach möchte Hasse einen Wasser-Erlebnisbereich schaffen. Dazu sollen am Ufer quaderförmige Flussbausteine verbaut werden, die gleichzeitig als Sitzgelegenheiten dienen. Im Wasser könnte es einen Matschbereich für die Kinder geben, über eine Ufertreppe gelangt man direkt zum Bach.

Auch ein Schachfeld ist am Buchloer Immlepark geplant

Wer Schach spielen kann, dürfte sich über ein großes Schach-Spielfeld am Rand des Spielplatzbereichs freuen. Und wer den Immlepark künftig lieber für ein Picknick nutzen möchte, für den stehen künftig Sitzgarnituren samt Tischen bereit, sagte Hasse. Die aktuelle Wegeführung soll allerdings unverändert bleiben.

In der anschließenden Diskussion konnten sich alle Stadträte mit der Planung anfreunden. „Wir begrüßen diese Aufwertung sehr“, meinte etwa Rudolf Grieb (UBI) und fragte nach einem konkreten Zeitplan. Die Mitarbeiter des Bauhofs könnten im Sommer anrücken, meinte Markus Munz – vorausgesetzt die Witterung lasse dies zu. Auch zu den Kosten äußerte sich der Stadtangestellte: Diese liegen bei insgesamt 150.000 Euro, wobei rund 80.000 Euro auf die Anschaffung der neuen Spielgeräte und des Mobiliars entfallen.

Darum begrüßen die Stadträte in Buchloe die geplante Aufwertung

Viel Lob hatte auch Michaela Schilling (CSU) für den Planer parat: „Das ist schön und gelungen.“ Martina Schwendner (parteilos) freute sich vor allem über die Möglichkeit, im und mit dem Wasser zu spielen: „Matsch gehört auf alle Fälle mit dazu.“ Elfi Klein (Grüne) regte erneut den Einbau eines Wasser-Tretbeckens an, während Manfred Beck (SPD) meinte: „Da ist für jeden was dabei.“ Auch Franz Lang (FW) freute sich über die „naturnahe Aufwertung“. Er sah lediglich einen „Störfaktor“: die meist gesperrte Holzbrücke über den Gennacharm. Die, so forderte er, sollte entfernt werden.