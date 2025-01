Spitze der Buchloer Hoffnungskirche erstrahlt in neuem Glanz

In neuem Glanz erstrahlt die Spitze der evangelischen Hoffnungskirche in Buchloe. Am Montagmittag brachte Spenglermeister Thomas Gestle die neue Turmkugel samt Kirchturmspitze und Kreuz in luftiger Höhe an.

Das befindet sich in der Zeitkapsel

Die Kugel beinhaltet eine sogenannte Zeitkapsel. Darin aufbewahrt sind Zeitdokumente wie ein aktueller Gemeindebrief, Geldmünzen oder ein Artikel der Buchloer Zeitung vom Reformationstag.

Auf einen Schatz gehofft

Am 31. Oktober war im Zuge der Sanierung der Hoffnungskirche die alte Turmkugel abgenommen und geöffnet worden. Wer auf einen Schatz aus dem Jahr des Kirchenbaus, 1935, gehofft hatte, wurde allerdings enttäuscht: Lediglich organisches Gewölle befand sich in der Kugel. Seit vergangenem Jahr wird die Hoffnungskirche für rund 550.000 Euro saniert. Vor allem das Dach bereitete in der Vergangenheit immer wieder Probleme.