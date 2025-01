Bei der Eisdisco wird das Wohnzimmer der Buchloer Piraten zur Tanzfläche

Schwungvoll ins neue Jahr gestartet sind am Samstagabend zahlreiche Buchloer. Bei der Eisdisco in der Sparkassen-Arena verwandelten sie das Wohnzimmer der Piraten zur Tanzfläche. Zu Musik und einer bunten Licht- und Lasershow drehten laut Veranstalter über 300 Besucher auf Schlittschuhen ihre Runden - und manche sogar Pirouetten. Duftende Waffeln und Snacks sowie warme und kalte Getränke versüßen ihnen dabei den Abend. Die Eisdisco wird veranstaltet von der Sparkasse Allgäu, in Kooperation mit dem Eissportverein Buchloe.

Mathias Wild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tanzfläche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis