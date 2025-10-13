Eishockey-Bayernliga startet in neue Saison: Piraten erkämpften sich Auftaktsieg

Es war ein echter Kraftakt, der am Ende aber von Erfolg gekrönt war: Gemeint ist der Auftakt des ESV Buchloe in die neue Bayernligasaison, den die Buchloer dank einer kämpferischen Leistung und eines Doppelpacks von Alexander Thiel am Sonntagabend mit dem ersten Dreier abschließen konnten.

ESV Buchloe startet erfolgreich in die Saison 2025/26

Beim 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) Heimsieg über die Riverrats Geretsried sahen die gut 300 Zuschauerinnen und Zuschauer lange ein spannendes Duell auf Augenhöhe, bei dem am Ende sollten aber knapp die Buchloer die Nase vorn haben sollten. Die Gennachstädter feierten so einen optimalen Einstand in die neue Spielzeit.

Beide Teams hatten sich bereits in der Vorbereitung kürzlich zweimal gesehen – mit je einem Sieg für Buchloe und einem für Geretsried. Im ersten Punktspiel starteten nun beide Mannschaften recht nervös. Hinten erst einmal sicher zu stehen war offenbar die Devise. Und so wurden die beiden Torhüter zunächst kaum ernsthaft geprüft. In Überzahl gelang dem ESV dann allerdings die Führung, als Michal Telesz einen Schuss von Adriano Carciola zum 1:0 in die Maschen abfälschte (18.).

1:0-Führung der Buchloe hält bis ins letzte Drittel

Zurück aus der Pause konnten sich die Piraten zunächst beim starken Torhüter David Blaschta bedanken, der mit einem ganz starken Fanghandsave gegen Athanasios Fissekis den Ausgleich verhinderte (21.). Danach hatten die Buchloer die große Chance, in doppelter Überzahl nachzulegen, doch diese blieb ungenutzt. Sowohl die Hausherren als auch die Gäste konnten aus ihren Powerplays kein wirkliches Kapital schlagen, was an der guten Arbeit der jeweiligen Unterzahlreihen und den wachsamen Torhütern lag. So blieb es auch zur zweiten Pause beim hauchdünnen Vorsprung der Freibeuter – auch weil Xaver Hochstraßer den Ausgleich liegen ließ, als er die Scheibe am eigentlich schon offenen ESV-Tor vorbeisetzte (34.).

Beide Teams tun sich in Überzahl schwer

Nach 40 engen und eher durch die Defensivreihen geprägten Minuten war der Start ins letzte Drittel dann richtig furios. Denn binnen gut fünf Minuten fielen plötzlich vier Treffer – je zwei auf beiden Seiten. Zunächst erhöhte Alexander Thiel gerade einmal 13 Sekunden nach Wiederanpfiff auf 2:0, nachdem er sich mit Joey Lewis schön durch die Geretsrieder Abwehr kombiniert hatte. Doch Dominik Soukups Antwort zum 2:1 sollte nur handgestoppte 37 Sekunden nach dem Buchloer Treffer folgen.

Vier Tore in fünf Minuten zwischen Buchloe und Geretsried

Danach rettete Blaschta erneut gleich zweimal spektakulär und verhinderte so das 2:2 (42.). Statt des Ausgleichs brachte dann wenig später erneut Kapitän Thiel die Buchloer mit einem Flachschuss wieder mit zwei Toren in Front (45.). Doch auch nach Thiels Doppelpack dauerte es nicht lange, ehe die Gäste durch May Hüsken zurückschlugen (46.). So blieb es weiterhin eine enge und spannende Angelegenheit, vor allem da die Riverrats nun immer druckvoller wurden und das vermeintliche 4:2 durch Alexander Krafczyk wegen Abseits wohl zurecht die Anerkennung verweigert wurde (53.).

Mit Leidenschaft und vereinten Kräften retteten die Buchloer den denkbar knappen Vorsprung letztlich über die Zeit und durften sich so über einen Start nach Maß und alle drei Punkte zum Ligaauftakt freuen.

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in Ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtigung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.