Buchloer Piraten empfangen Tabellenführer

Es ist das einzige Spiel für den ESV Buchloe am Wochenende – und doch hat es dieses in sich. Denn wenn die Piraten am Sonntag in die Rückrunde der Eishockey-Bayerliga starten, empfangen sie ab 17 Uhr ausgerechnet den unangefochtenen Spitzenreiter aus Erding. Gegen die Gladiatoren wollen die Mannen von Trainer Christopher Lerchner im besten Fall die Serie von zuletzt drei Heimsiegen in Folge fortführen, was jedoch selbstredend eine schwere Aufgabe darstellt. Denn der souveräne Tabellenführer aus Erding musste bislang erst zwei Niederlagen einstecken und ist auswärts sogar noch ungeschlagen.

ESV Buchloe trifft am Sonntag auf Erding

Mit einer gemischten Halbzeitbilanz ist am vergangenen Wochenende die Hinrunde in der Bayerliga für den ESVB zu Ende gegangen. Dabei war das Wochenende ein Spiegelbild der bisherigen Saison, denn nach dem Heimsieg am Freitag über Pfaffenhofen konnten die Buchloer zwei Tage später in Amberg beim nächsten direkten Konkurrenten nicht nachlegen. Bei den Wildlions setzte es stattdessen beim 1:4 die vierte Auswärtsniederlage in Folge. Die Piraten mussten somit auch den am Freitag noch eroberten zehnten Tabellenrang wieder räumen. Defensiv konnte der ESV-Trainer seinen Schützlingen dabei gar keine so großen Vorwürfe machen, doch offensiv drückt dem ESV weiterhin der Schlittschuh, weshalb die Buchloer noch immer zu den offensivschwächsten Teams der BEL zählen. Nur ein Tor in den letzten 120 Auswärtsminuten ist schlichtweg zu harmlos, um Punkte mitnehmen zu können.

Und so sind die Piraten erst einmal wieder auf Rang 13 in der weiterhin so extrem engen Tabelle abgerutscht. Nur ganze sechs Zähler trennen in dieser heiß umkämpften Spielzeit den Tabellenletzten vom Siebten. Das Verfolgerfeld der Pre-Playoffränge ist also weiter ganz dicht beisammen, jeder Punkt ist immens wichtig. Doch die Aufgabe, vor der die Piraten am Sonntag stehen, nachdem am Freitag spielfrei ist, könnte für die Buchloer kaum schwieriger sein.

Buchloer haben Platz zehn in der Bayernliga im Blick

Mit dem TSV Erding gibt der unangefochtene Spitzenreiter seine Visitenkarte in der Buchloer Sparkassenarena ab. Auf den bisherigen Überraschungszweiten Waldkraiburg haben die Gladiators schon einen komfortablen Vorsprung von neun Punkten. Kein Wunder, denn bislang musste sich das Team von Head-Coach Thomas Daffner nur gegen Grafing (1:2 n.P.) und gegen Schweinfurt (2:3) knapp geschlagen geben. Ansonsten fuhr der Titel- und Aufstiegsaspirant ausschließlich Siege ein. Zudem stellt Erding mit lediglich 30 Gegentreffern die mit Abstand beste Abwehr der Liga - und mit 67 erzielten Treffern den zweitbesten Sturm. Letzteren konnten die Buchloer im Hinspiel zumindest einigermaßen in Schach halten, als die Freibeuter in Erding zum Ligaauftakt nur denkbar knapp mit 0:1 unterlagen. Auf ein ähnlich enges Match hofft der ESV auch dieses Mal, denn nötiger hätten mit Sicherheit die Gennachstädter die Punkte, wenn sie an den ersten zehn Rängen weiter aussichtsreich dranbleiben wollen.

