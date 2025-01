„Pfaffenwinkel-Wochenende“ für den ESV Buchloe steht bevor

Die Luft für den ESV Buchloe vor den entscheidenden Wochen in der Eishockey-Bayernliga wird immer dünner. Denn nach dem punktlosen vergangenen Wochenende zum Start ins neue Jahr sind die Chancen, in den verbleibenden sechs Hauptrundenpartien noch unter die ersten zehn Tabellenränge zu rutschen, praktisch auf Null gesunken. Bei derzeit zehn Punkten Rückstand bedarf es nun eines echten Wunders, wenn die Piraten die Abstiegsrunde doch noch irgendwie vermeiden möchten. Eine Siegesserie müsste auf jeden Fall an diesem Wochenende gestartet werden, wo die Buchloer auf zwei Teams aus dem Pfaffenwinkel treffen. Am Freitag geht es zunächst zur EA Schongau an den Lech (20 Uhr), ehe zwei Tage später am Sonntag ab 17 Uhr die Peißenberg Miners in der Sparkassenarena gastieren. Beide Partien gibt es wie gewohnt live auf SpradeTV zu sehen.

Buchloe will Durststrecke gegen Schongau beenden

Es läuft derzeit so überhaupt nicht rund für die Piraten. Denn nachdem die Freibeuter um Weihnachten herum bereits den direkten Kontakt zu den Pre-Playoff-Rängen abreißen lassen mussten, geht die Durststrecke nun auch trotz des Sieges im letzten Spiel des alten Kalenderjahres aktuell weiter. Gegen Schweinfurt und Königsbrunn setzte es am vergangenen Wochenende zwei klare 2:6-Niederlagen, womit die Gennachstädter aus den jüngsten acht Partien lediglich einen Sieg einfahren konnten – zu wenig natürlich in der stark besetzten Liga. Mit großer Wahrscheinlichkeit droht den Buchloern nun die Abstiegsrunde.

Zu allem Überfluss erreichte die Buchloer im Auswärtsduell am Sonntag in Königsbrunn noch die nächste Hiobsbotschaft, da Michal Petrak durch einen Puck getroffen wurde und verletzt ausschied. Zumindest gab es hier unter der Woche ein klein wenig Entwarnung: Die zunächst schwerer befürchtete Verletzung beim tschechischen Routinier stellte sich als nicht ganz so gravierend heraus. Wann Petrak allerdings wieder mit an Bord sein wird, ist vollkommen offen.

Einsatz von Michal Petrak nach Puck-Treffer noch offen

Alles in allem also keine gute Aussichten für die Rot-Weißen, die sich sechs Spiele vor dem Ende der Hauptrunde aber trotzdem irgendwie aus dem Sumpf ziehen müssen. So wäre ein Sieg am Freitag im Kellerduell beim Tabellenletzten in Schongau nicht nur fürs zuletzt arg gebeutelte Selbstvertrauen enorm wichtig, sondern die Buchloer könnten so auch ihre rabenschwarze Auswärtsbilanz etwas aufbessern. Acht Niederlagen in Folge setzte es auf fremdem Eis zuletzt, wodurch das Duell bei den nur zwei Punkten hinter den Buchloer platzierten Mammuts auch zur Kopfsache werden könnte.

Am Sonntag wartet dann eine ganz harte Aufgabe auf die Rot-Weißen, wenn der letztjährige Vizemeister TSV Peißenberg in der Buchloer Sparkassenarena gastiert. Die Miners haben bisher eine durchwachsene Saison hinter sich und liegen derzeit als Tabellenelfter punktgleich mit dem Zehnten Geretsried gerade auf dem unliebsamen Platz unter dem Playoff-Strich. Somit ist der TSV, der mit Dejan Vogl den aktuellen Topscorer der Liga stellt, unbedingt auf Punkte angewiesen, wenn man nicht auch um den Klassenerhalt in der Abstiegsrunde zittern will.

