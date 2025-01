Weitere Verstärkung für den ESV Buchloe

Die Buchloer Piraten haben zu Beginn des neuen Jahres noch einmal Zuwachs im Kader bekommen – genauer gesagt in der Verteidigung. Denn nachdem sich unlängst in der aktuellen Wechselperiode bereits Stürmer Jonas Mikulic den Freibeutern angeschlossen hatte, stößt mit Philipp Keil ein weiterer neuer Spieler zum Piraten-Kader hinzu. Der 27-jährige Abwehrmann kommt auf eigenen Wunsch hin vom Ligakonkurrenten aus Schongau an die Gennach und soll der Buchloer Defensive weitere Stabilität verleihen. Seinen Einstand im ESV-Dress hat Keil bereits im Heimspiel des ESV gegen die Mighty Dogs aus Schweinfurt gegeben.

„Unser Konzept hat überzeugt“

„Wir freuen uns, dass wir mit Philipp einen erfahrenen ‚Stay at Home‘ Verteidiger gewinnen konnten, der uns mit seiner Übersicht und Präsenz in der Defensive sicherlich verstärken wird“, sagte Team-Manager David Strodel über den Neuzugang. „Seine Entscheidung, sich den Pirates anzuschließen, zeigt, dass unser Konzept überzeugt und wir freuen uns, ihn als wichtige Stütze für den weiteren Saisonverlauf und die kommenden Herausforderungen in unserer Mannschaft zu haben.“

In Kaufbeuren ausgebildet

Philipp Keil entstammt ursprünglich dem Kaufbeurer Nachwuchs, wo er in der Schüler-Bundesliga und der DNL auch schon in jungen Jahren wichtige Erfahrungen sammeln konnte. 2018 wechselte Keil dann in seinem ersten Jahr im Seniorenbereich zum Oberligisten nach Memmingen. Dort war er zwei Jahre lang aktiv, ehe er ein weiteres Jahr in Landsberg ebenfalls in der Oberliga Süd spielte.

Für Memmingen und Schongau gespielt

Anschließend schloss sich der Defensivspezialist 2021 dann dem Bayerligisten und Ligakonkurrenten Schongau an, wo er die vergangenen dreieinhalb Spielzeiten verbrachte und unter anderem mit Torhüter Daniel Blankenburg zusammenspielte, der vor der Saison von den Mammuts nach Buchloe zurückgekehrt war. Nun laufen beide also fortan im Piraten-Dress auf. Und auf Buchloer Seite ist man froh, mit Philipp Keil nochmals einen ligaerfahrenen Abwehrmann gefunden zu haben, der die Hintermannschaft bis zum Saisonende tatkräftig unterstützen soll.