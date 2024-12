Pyrotechnik und ein erfolgreicher Jahresabschluss beim ESV Buchloe

Es war ein vor allem fürs Selbstvertrauen ganz wichtiger Sieg, den die Buchloer Piraten nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge am Sonntagabend im letzten Spiel des Jahres einfahren konnten. Mit 6:3 (3:1, 2:0, 1:2) besiegten die Freibeuter in heimischer Halle verdient den EV Dingolfing. So hat der ESV seine Talfahrt erst einmal gestoppt. Allerdings gelang dieser wichtige Dreier erst mit reichlich Verspätung, da sich der Spielbeginn um fast eine Dreiviertelstunde verzögerte. Schuld daran war ein Fan der Dingolfinger.

ESV Buchloe gegen Dingolfing: Spielstart verzögert sich

Dieser brannte unmittelbar vor dem Eröffnungsbully verbotenerweise einen pyrotechnischen Gegenstand im gut gefüllten und bis dahin auch friedlichen Gästefanblock ab. Durch den aufsteigenden Rauch löste die Brandmeldeanlage in der Sparkassenarena Alarm aus und alle Besucher mussten unmittelbar vor dem ersten Bully die Halle verlassen – und auch für die Spieler ging es zunächst wieder runter vom Eis. Doch nachdem die angerückte Polizei, der sich der Verursacher dann im Übrigen auch freiwillig stellte, und die Feuerwehr die Halle wieder freigegeben hatten, konnte das Match endlich starten.

Und dabei erwischten die Hausherren einen starken Auftaktabschnitt, obwohl die Freibeuter nach der Niederlagenserie zuletzt sicherlich nicht vor Selbstvertrauen strotzten. Doch mit kompaktem Spiel in der Defensive und druckvollem Spiel nach vorn setzte der ESV die Gäste immer wieder unter Druck, was nach 62 Sekunden mit dem 1:0-Führungstreffer durch Jonas Mikulic belohnt wurde. Auch durch die prompte Antwort der Gäste durch Kevin Schinko zum 1:1 (8.) ließen sich die zuletzt arg gebeutelten Piraten nicht aus dem Konzept bringen. Denn Demeed Podrezov, der nach seinem vorzeitigen verletzungsbedingten Ausscheiden am Freitag in Kempten gegen Dingolfing auf die Zähne biss, brachte die Freibeuter wieder sehenswert in Front (12.).

Gebeutelte Buchloer bleiben nervenstark

Diese Führung baute anschließend Marc Krammer noch weiter aus, als er maßgenau auf 3:1 erhöhte (15.). Und mit diesem Pausenstand waren die Gäste auch noch gut bedient, denn dreimal verhinderten Pfosten oder Latte noch einen weiteren Buchloer Treffer.

Das Auslassen der Chancen sollte sich im Mitteldrittel fast rächen, denn der Tabellenachte aus Dingolfing kam spürbar verbessert aus der Kabine. Die ersten zehn Minuten gehörten den Isarrats. Doch die Buchloer überstanden diese kritische Phase unbeschadet und dann nutzten sie eine doppelte Überzahl durch Felix Schurr, um auf 4:1 zu stellen (34.) Alexander Lieske schraubte direkt vor der Pause mit einem platzierten Schuss das Ergebnis sogar noch auf 5:1 in die Höhe (40.).

Fans und Spieler des ESV Buchloe feiern gelungenen Jahresabschluss

Zwar konnten die Gäste unmittelbar nach Wiederbeginn im Schlussdurchgang nochmals durch William Theberge verkürzen (41.), doch dieses Mal blieben die Buchloer nach den vielen Nackenschlägen der vergangenen Wochenenden weiter auf Kurs. Das 6:2 von Benedikt Diebolder nach 48 Minuten sorgte bereits für die Vorentscheidung, da der neuerliche Anschluss von Dominik König in Überzahl für eine Aufholjagd zu spät kam (57.). Dementsprechend durften sich die sichtlich erleichterten Buchloer mit ihren Fans über einen gelungenen Jahresabschluss freuen.

