Der Fahrplan der Buchloer Piraten für die neue Eiszeit steht

Für die stark besetzte Eishockey Bayernliga steht nun der Spielplan – und somit auch die Spielpaarungen für die Buchloer Piraten. Diese empfangen am Sonntag, 12. Oktober, zum Auftakt den ESC Geretsried (17 Uhr) in heimischer Halle. Bereits einen Tag zuvor steigt in Dingolfing das offizielle Eröffnungsspiel, wenn der HC Landsberg zu den Isarrats reist. Anschließend spielen die 16 Mannschaften, bei denen der Aufsteiger ESV Burgau die in die Oberliga abgewanderten Gladiators Erding ersetzt, in 30 Spielen um die heißbegehrten Playoff-Tickets.

Spielmodus in der Bayernliga-Saison für die Eishockey-Saison 2025/26

Beim Modus hat sich hierbei im Vergleich zum Vorjahr nichts verändert: Die ersten sechs Teams stehen nach der Hauptrunde sicher in den Playoffs. Die Viertelfinal-, Halbfinal-, und Final-Playoffs werden jeweils im Modus „Best of Seven“ gespielt. Die Ränge sieben bis zehn kämpfen in den Pre-Playoffs um die noch verbleibenden zwei Playoff-Plätze. Die Pre-Playoffs werden im Modus „Best of Three“ gespielt.

Die Verlierer dieser Runde kämpfen dann anschließend mit den Plätzen elf bis 16 in der Abstiegsrunde um den Ligaverbleib, wobei hier zunächst wieder zwei Gruppen gebildet werden. Die beiden Gruppenletzten spielen dann überkreuz in den Halbfinal- (“Best of Five“) und anschließend Final-Playdowns (“Best of Seven“) aus, wer in die Landesliga absteigt.

Doch davor warten in der Hauptrunde viele spannende Partien mit echten Highlights auf die Buchloer – besonders im Dezember. Am 12. Dezember empfangen die Freibeuter den HC Landsberg zum Heimderby, ehe am zweiten Weihnachtsfeiertag mit dem Allgäu-Derby gegen Kempten gleich das nächste Nachbarschaftsduell in der heimischen Sparkassenarena ansteht. Den Abschluss der Hauptrunde bestreiten die Gennachstädter dann ebenfalls zu Hause: am 25. Januar gegen EHC Waldkraiburg. Alle Heimspiele der Piraten werden wieder live bei SpradeTV übertragen.

Vorbereitungsplan des ESV Buchloe steht

Ebenfalls terminiert sind die Vorbereitungsspiele des ESV. Der Startschuss in die neue Saison fällt am 14. September mit dem ersten Vorbereitungsspiel zu Hause gegen den Landesligisten Germering. Danach folgen weitere Duelle gegen die Ligakonkurrenten Schongau, Peißenberg und Geretsried, den Gegner zum Bayernligaauftakt.

Vorbereitungsspiele des ESV im Überblick Sonntag, 14. September, 18 Uhr: ESV Buchloe - Wanderers Germering

Freitag, 19. September, 20 Uhr: ESV Buchloe - EA Schongau

Sonntag, 21. September, 17.30 Uhr: Miners Peißenberg - ESV Buchloe

Freitag, 26. September, 20 Uhr: ESV Buchloe - ESC Geretsried

Freitag, 3. Oktober, 19.30 Uhr: ESC Geretsried - ESV Buchloe

Sonntag, 5. Oktober, 18 Uhr: ESV Buchloe - EV Ravensburg 1B

