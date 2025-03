ESV Buchloe unter Druck: Nun gehen die Playdowns in die heiße Phase

Die Luft für den ESV Buchloe im Abstiegskampf wird dünner. Denn nach der zweiten Auswärtsniederlage in der finalen Playdown-Runde am Dienstag in Pfaffenhofen sind die Buchloer in der Best-of-Seven-Serie mit 1:2 in Rückstand geraten. Somit ist der ESV an diesem Wochenende mindestens einmal zum Siegen gezwungen, damit die Serie nicht frühzeitig verloren geht. Am Freitag kommt es dabei zunächst in Buchloe ab 20 Uhr zum vierten Aufeinandertreffen der beiden Teams, ehe am Sonntag dann Duell Nummer fünf wieder in Pfaffenhofen stattfindet (17.30 Uhr).

Auswärts verliert Buchloe gegen Pfaffenhofen

Auswärts konnten die Buchloer die Imstädter in dieser umkämpften Playdown-Runde noch nicht knacken. Umso wichtiger ist nun am Freitag das nächste Heimspiel vor eigener Kulisse. Denn mit einem Sieg könnten die Freibeuter die finale Abstiegsrunde – wie am vergangenen Wochenende – wieder ausgleichen. Bei einer Niederlage würden die Gennachstädter hingegen mit 1:3 in der Serie in Rückstand geraten, womit die Pfaffenhofener am Sonntag dann zwei Matchpucks auf den vorzeitigen Klassenerhalt hätten.

Um dies zu verhindern müssen die Buchloer am Freitag alle Kräfte mobilisieren, wobei sie auch auf die Unterstützung ihrer Fans zählen, die das Team auch am Dienstag zahlreich nach Pfaffenhofen begleitet hatten. Dort waren die Buchloer in den entscheidenden Momenten jedoch erneut zu nachlässig, offensiv rieben sie sich immer wieder vergebens an der Abwehr der Hallertauer auf. Das Bemühen war dem Team der beiden Aushilfstrainer Christian Vaitl und Alexander Reichelmeir sicherlich nicht abzusprechen, doch am Ende stand eine frustrierende Niederlage auf fremdem Eis zu Buche.

Abstiegsrunde der Eishockey Bayernliga geht in entscheidende Runde

Doch lange Zeit zum Nachdenken und Ärgern haben die Piraten nicht, denn am Freitag und Sonntag biegt die Serie in die entscheidende Phase ein. Denn spätestens am Sonntag wird eine der beiden Mannschaften definitiv einen Matchpuck auf den erhofften Klassenerhalt haben. Wenn dies die Buchloer sein wollen, dann müssen sie neben der Heimpartie am Freitag auch am Sonntag in Pfaffenhofen siegen. Sicherlich eine schwere Aufgabe, bei der die Buchloer angesichts des aktuellen Serienrückstands unter Druck stehen dürften.

Doch dass die Piraten zurückschlagen können, haben die Rot-Weißen am vergangenen Sonntag mit dem 6:2-Heimsieg bereits bewiesen. Mit der gleichen Einstellung muss der ESV als geschlossene Einheit – auf dem Eis und den Rängen – auch dieses Mal auftreten, wenn der Klassenerhalt in der Bayernliga in Reichweite bleiben soll.

