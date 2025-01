Das neue Jahr startet für die Piraten herausfordernd

Motiviert ins neue Jahr: So lautet das Motto für den ESV Buchloe, der direkt nach dem Jahreswechsel keine Verschnaufpause bekommt – ganz im Gegenteil. Denn in den kommenden Wochen biegt die Eishockey Bayernliga auf die Zielgerade ein und die Entscheidungen über Playoffs, Pre-Playoffs und die Abstiegsrunde fallen. Für die Buchloer ist die Ausgangslage im Rennen um die ersten zehn Ränge nach der kürzlichen Durststrecke weiter sehr schwierig, auch wenn sie am vergangenen Sonntag, im letzten Spiel des alten Jahres, endlich wieder einen Sieg einfahren konnte.

Doch die nächsten Aufgaben an diesem ersten Wochenende des neuen Jahres haben es in sich. Am Freitag empfangen die Piraten nämlich die zuletzt formstarken Schweinfurter Migthy Dogs (20 Uhr), ehe es am Sonntag um 18 Uhr dann zum amtierenden Meister und derzeitigen Tabellendritten nach Königsbrunn geht.

Am Samstag lockt die Eisdisco ins Buchloer Eisstadion

Dazwischen wartet ein ganz besonderes Schmankerl auf die Eissportbegeisterten in der Gennachstadt, wenn am Samstagabend von 18.30 bis 21.30 Uhr die traditionelle Eisdisco das neue Jahr eröffnet. Besucherinnen und Besucher erwartet wieder eine große Eisparty mit Lichtershow, Musik und entsprechender Verpflegung.

Am Vortag gehen die Freibeuter aufs heimische Eis. Nach dem erfolgreichen Jahresabschluss mit dem 6:3-Heimsieg über Dingolfing wollen die Buchloer möglichst nachlegen, um weiterhin dranzubleiben im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze. Sieben Punkte Rückstand hat der ESV momentan auf den Zehntplatzierten Geretsried, auch weil das Team zuletzt fünf Niederlagen in Serie kassiert hatte, ehe gegen Dingolfing der Befreiungsschlag glückte.

Die Schweinfurter Mighty Dogs sind ein unbequemer Gegner

Mit den Mighty Dogs Schweinfurt erwarten die Buchloer am Freitag aber einen unbequemen und schwierigen Gegner, der in den vergangenen Wochen im Vergleich zu den Piraten deutlich aufsteigende Form gezeigt hat. Vier Siege in Folge fuhren die Mainfranken vor Weihnachten ein und arbeiteten sich so immer weiter vor in Richtung direkte Playoff-Qualifikation, ehe es am vergangenen Wochenende dann wieder einmal zwei knappe Niederlagen gegen Ulm und Landsberg gab. Dementsprechend sind beide Mannschaften weiter dringend auf Punkte angewiesen, was einen heißen Tanz verspricht.

Selbiges wird die Pirates dann auch am Sonntag beim Derby in Königsbrunn erwarten, wo sie auf den Tabellendritten und zweifachen Meister treffen, der auch heuer wieder im Rennen um die Spitzenplätze vorn dabei ist. Außerdem sind die Pinguine seit fünf Spielen ungeschlagen, während die Buchloer in den letzten sieben Partien auf fremdem Eis immer den Kürzeren gezogen haben. Das Hinspiel gegen den Favoriten hielten die Ostallgäuer zwar lange offen, zogen in der Verlängerung jedoch mit 5:6 den Kürzeren. Und trotzdem werden die Freibeuter sicherlich alles daran setzen, um zu Jahresbeginn für eine faustdicke Überraschung zu sorgen.

