Rational-Mitarbeiter wagen sich für den guten Zweck aufs Eis

„Rational vs. Rational“: Das steht bei einem besonderen Benefiz-Eishockeyspiel am Samstag, 22. Februar, auf der Anzeigetafel in der Buchloer Sparkassenarena. Um Spenden für die Familie eines verstorbenen Kollegen zu sammeln, tritt ein Team des Hauptstandorts der Landsberger Firma gegen eine internationale Mannschaft mit Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich, Österreich, der Schweiz und Kanada an.

Buntes Rahmenprogramm für Benefiz-Eishockeyspiel in Buchloe

Das Spiel beginnt um 18 Uhr, wie Rational in einer Pressemeldung mitteilt. Davor und danach stellt das Unternehmen ein buntes Programm auf die Beine. Der Einlass in das Wohnzimmer der Buchloer Piraten ist ab 15.45 Uhr. Dann können sich Gäste Schlittschuhe ausleihen für den Publikumslauf, der ab 16.15 Uhr beginnt.

Um 17.30 Uhr müssen Hobby-Eisläufer die Fläche räumen für das Warm-Up der Mannschaften. In der ersten Drittelpause versüßen die U9-Bambinis des ESV Buchloe dem Publikum die Wartezeit mit einem Showspiel, in der zweiten Pause tritt die Buchloer Stadtkapelle auf. Das Spiel pfeift Schiedsrichter Markus Merk, die Moderation übernimmt Sven Schneider.

Rational sammelt Spenden für Familie von verstorbenem Mitarbeiter

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen, Waffeln, Gulaschsuppe und weiteren Getränken gesorgt, wie Rational mitteilt. Zudem wird es eine Tombola geben, bei der Glückspilze sich verschiedene Gewinne sichern können. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf von Speisen, Getränken und Losen soll an die Familie des verstorbenen Mitarbeiters gehen.