Fünf Jahre Corona: „Die Politik hat das Interesse an den Helden der Pandemie verloren“

Unser Land war 2020 nicht wirklich gut vorbereitet auf die Pandemie. Was hat sich seitdem geändert?

AXEL THEILER: Die Menschen sind sensibler geworden und bleiben mit Krankheitssymptomen eher zu Hause, um Infektionen zu vermeiden. Doch die großen Rahmenbedingungen haben sich kaum verändert. Wenn heute wieder Pandemie wäre und die weltweiten Lieferketten zusammenbrechen, würden unsere Reserven an Schutzkleidung nur kurz reichen. Unsere Krankenhäuser wären wieder am Limit und würden kollabieren. Die ganzheitliche, politische Strategie fehlt nach wie vor.

