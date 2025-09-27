Ein Tabellenführer und viele Kellerkinder

Am kommenden Sonntag muss der

FSV Lamerdingen

auswärts bei der

DJK SV Ost Memmingen

antreten. Nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende ist Trainer Andreas Schaudt positiv gestimmt, weitere Punkte in Richtung Klassenerhalt zu sammeln. Aktuell befindet sich

der FSV Lamerdingen

zwar noch mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, ein Erfolg in Memmingen könnte dafür sorgen, die rote Laterne erstmals abzugeben. Die Ostler bleiben derzeit ebenfalls hinter ihren Erwartungen. Aufgrund der 0:3-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen den TSV Kammlach ist die Mannschaft von

Spielertrainer Naim Nimanaj

auf Rang elf abgerutscht.