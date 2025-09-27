Ein Tabellenführer und viele Kellerkinder

Das Wochenende bringt den nächsten Spieltag in den Amateur-Fußballigen der Region mit sich. Während der FC Buchloe weiterhin ungeschlagen bleiben will, werden der FSV Lamerdingen, die SG FC Jengen/TV Waal und der SC Lindenberg um wichtige Punkte im Tabellenkeller kämpfen. Das sind die kommenden Partien:
Das sind die Spiele des FC Buchloe und des FSV Lamerdingen am Wochenende
- Am kommenden Sonntag muss der FSV Lamerdingen auswärts bei der DJK SV Ost Memmingen antreten. Nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende ist Trainer Andreas Schaudt positiv gestimmt, weitere Punkte in Richtung Klassenerhalt zu sammeln. Aktuell befindet sich der FSV Lamerdingen zwar noch mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, ein Erfolg in Memmingen könnte dafür sorgen, die rote Laterne erstmals abzugeben. Die Ostler bleiben derzeit ebenfalls hinter ihren Erwartungen. Aufgrund der 0:3-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen den TSV Kammlach ist die Mannschaft von Spielertrainer Naim Nimanaj auf Rang elf abgerutscht. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr im Stadion Memmingen Ost.
- Am Samstag trifft der FC Buchloe als aktueller Tabellenführer der Kreisklasse Allgäu 2 zu Hause auf die SG Kirchdorf/Rammingen. In den vergangenen Jahren waren die Gäste immer ganz oben in der Tabelle zu finden, aber haben das Aufstiegsziel jeweils auf den letzten Drücker verpasst. Umso überraschender war der Start in diese Spielzeit. Denn zu Beginn mussten sie ein paar schmerzliche Niederlagen verkraften. Inzwischen scheint sich die SG gefangen zu haben. Mit Kapitän und Torjäger Tim Rauscher und Sulayman Drammeh stehen zwei schnelle und torgefährliche Angreifer in den Reihen der Gäste. Deshalb ist der FC Buchloe gut beraten, ihr Spiel so zu gestalten, dass das schnelle Umschaltspiel der SG nicht zum Tragen kommt. Dazu gehört es, Fehler im Aufbauspiel zu vermeiden und selbst in der Offensive schnell zu agieren. Anstoß ist am Samstag um 15.30 Uhr im Alexander-Moksel-Stadion in Buchloe.
Das sind die kommenden Spiele der SG Jengen/Waal und des SC Lindenberg
- Am kommenden Sonntag steht für die SG Jengen/Waal ein richtungsweisendes Spiel in der Kreisklasse Allgäu 2 an. Ab 15 Uhr triff die SG auswärts auf den TSV Pfaffenhausen. Der Gegner steckt genau wie die SG ebenfalls im Tabellenkeller fest. Beide Mannschaften benötigen dringend Punkte. Jengen/Waal rangiert nach sieben Spieltagen mit nur drei Zählern auf dem letzten Tabellenplatz. Die Offensive blieb bislang weitgehend harmlos, bei lediglich sieben erzielten Treffern stehen bereits 25 Gegentore zu Buche. Der TSV Pfaffenhausen steht mit sechs Punkten auf Rang elf, hat jedoch ebenfalls mit einer negativen Tordifferenz (11:17) zu kämpfen. Gegen Pfaffenhausen bietet sich für die SG Jengen/Waal nun die Gelegenheit, den zweiten Saisonsieg einzufahren und neue Hoffnung zu schöpfen.
- Auch nach dem sechsten Spieltag kann das junge Team des SC Lindenberg noch keine Punkte auf der Habenseite der Tabelle der B-Klasse Allgäu 2 nachweisen. Fehlende Grundtugenden im Defensivverhalten der gesamten Mannschaft müssen unbedingt beseitigt werden, um erfolgreich zu sein. Die Gelegenheit für den SC Lindenberg dazu ergibt sich am Samstag im Gennachstation des SCL ab 14.30 Uhr gegen die SpVgg Baisweil/Lauchdorf II, die ähnliche Probleme in der Defensive hat.
Das sind die Termine der zweiten Mannschaften am Wochenende
- Die Reserve des FSV Lamerdingen hat am Wochenende spielfrei.
- Die Zweite Mannschaft des FC Buchloe bestreitet ein Heimspiel gegen den SC Unterrieden. Anpfiff dieser Partie ist am Samstag um 13.30 Uhr.
- Die SG Jengen/Waal II trifft am Sonntag ab 13 Uhr mit der SG Pfaffenhausen/ Schöneberg II auf einen direkten Konkurrenten. Gespielt wird auf dem Rasenplatz in Schöneberg.
