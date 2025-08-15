Kreisliga-Comeback für den FSV Lamerdingen und neues Team beim SC Lindenberg

Der

FSV Lamerdingen

bestreitet

am Sonntag

nach mehrjähriger Abwesenheit seine erste Partie in der Kreisliga. Denn dann ist der FSV auswärts beim

TV Boos

zu Gast. Der neue Trainer der Lamerdinger, Andreas Schaudt, der zuvor bei der zweiten Mannschaft des FSV tätig gewesen ist, zeigte sich nach den jüngsten Testspielergebnissen zufrieden. Er sieht sein Team gut vorbereitet für die kommenden Aufgaben. Ein Hauptaugenmerk sollte die Schaudt-Elf beim kommenden Duell auf TV-Stürmer Marco Gröner legen, der in der vergangenen Saison 14 Tore erzielte. Der TV Boos hatte vergangene Woche am ersten Spieltag beim TSV Kammlach mit 0:4 das Nachsehen. Die Mannschaft um Spielertrainer Sebastian Egger wird alles daran setzen, im Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Lamerdingen zu punkten. Spielbeginn ist

um 15 Uhr

beim Sportplatzweg in Boos

. (dw)