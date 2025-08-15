Kreisliga-Comeback für den FSV Lamerdingen und neues Team beim SC Lindenberg

Während manche Teams bereits am Freitag in den Fußball-Spieltag starteten, treten der SC Lindenberg und der FSV Lamerdingen noch an. Das sind die Gegner.
Die Partien des FSV Lamerdingen und des SC Lindenberg
- Der FSV Lamerdingen bestreitet am Sonntag nach mehrjähriger Abwesenheit seine erste Partie in der Kreisliga. Denn dann ist der FSV auswärts beim TV Boos zu Gast. Der neue Trainer der Lamerdinger, Andreas Schaudt, der zuvor bei der zweiten Mannschaft des FSV tätig gewesen ist, zeigte sich nach den jüngsten Testspielergebnissen zufrieden. Er sieht sein Team gut vorbereitet für die kommenden Aufgaben. Ein Hauptaugenmerk sollte die Schaudt-Elf beim kommenden Duell auf TV-Stürmer Marco Gröner legen, der in der vergangenen Saison 14 Tore erzielte. Der TV Boos hatte vergangene Woche am ersten Spieltag beim TSV Kammlach mit 0:4 das Nachsehen. Die Mannschaft um Spielertrainer Sebastian Egger wird alles daran setzen, im Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Lamerdingen zu punkten. Spielbeginn ist um 15 Uhr beim Sportplatzweg in Boos. (dw)
- Die Reserve des FSV Lamerdingen ist am Sonntag beim TSV Mindelheim 2 zu Gast. Die Mindelheimer konnten ihre Partie am ersten Spieltag der B-Klasse Allgäu 3 deutlich für sich entscheiden. Nach 90 Minuten stand es bei der Reserve des TSV Kammlach 4:0 für Mindelheim. Nach diesem Erfolg setzten sie sich direkt an die Tabellenspitze. Lamerdingen kam im Heimspiel gegen die SpVgg Kaufbeuren 2 hingegen nicht über ein 0:0 hinaus. Die SpVgg hatte zwar über weite Strecken mehr Spielanteile, der FSV verteidigte hingegen aufopferungsvoll. Anpfiff der Partie zwischen Lamerdingen und Mindelheim ist um 13 Uhr im Julius-Strohmayer-Stadion in Mindelheim. (dw)
Neu formierte Mannschaft des SC Lindenberg tritt zuhause an
- Die neu formierte erste Mannschaft des SC Lindenberg hat am Samstag, 16. August, um 14.30 Uhr ihren ersten Auftritt im heimischen Gennachstadion. Nachdem das Team mit einer 1:3-Auswärtsniederlage bei Bedernau 2 in die Saison der B-Klasse Allgäu 2 gestartet ist, liegt es nun an den jungen Spielern, die ersten drei Punkte für die Lindenberger einzufahren. Gegner ist am Samstag der TSV Mindelheim 3, der sein erstes Ligaspiel jüngst mit 2:10 verlor. Dieses Ergebnis sollte den SCL aber nicht dazu verleiten, den Gegner zu unterschätzen. Es gilt, die individuellen Fehler zu minimieren, dann sollte einem Heimsieg des SCL nichts im Wege stehen. (pm)
