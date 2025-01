Bürgerbegehren zu Hundekot-Stationen in Lamerdingen ist zulässig

Zum wiederholten Male kreiste die Diskussion im Lamerdinger Gemeinderat bereits um dieses Thema: Hundekot. Genauer gesagt: um Stationen, an denen die Hinterlassenschaften der Vierbeiner entsorgt werden können. Die suchen Hundehalter auf ihren Gassirunden im Gemeindegebiet bislang vergeblich. Den Wunsch, das zu ändern, hat der Gemeinderat schon mehrmals diskutiert, am Ende stimmte aber eine Mehrheit dagegen. Nun leiten die Dorfbewohner ein Bürgerbegehren zu diesem Thema in die Wege. Obwohl sie eine Liste mit genügend Unterschriften eingereicht haben, stimmte in der jüngsten Gemeinderatssitzung nur eine knappe Mehrheit für die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens.

Alexandra Hartmann

Bürgerbegehren

Lamerdingen