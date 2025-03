Gibt es auch in Buchloe bald eine Rikscha für Senioren?

Sich den Wind um die Nase wehen lassen; Geschwindigkeit wieder spüren, Natur erleben - das können Seniorinnen und Senioren aus den Altenheimen in Landsberg und Kaufering seit gut zwei Jahren. Sie müssen sich nur in eine Fahrrad-Rikscha setzen und durch die Gegend kutschieren lassen. Gibt es solch ein Senioren-Rikscha-Projekt bald auch in Buchloe? Gut vorstellbar. Denn die Idee, die das Landsberger Ehepaar Beier in der Sitzung des Energieteams präsentierte, stieß auf große Gegenliebe. Allerdings: „Es bräuchte hier ebenfalls engagierte Leute“, stellte Bürgermeister Robert Pöschl fest.

Idee geht auf Initiative „Radeln ohne Alter“ in Kopenhagen zurück

Die Idee, Senioren mithilfe von Rikschas durch die Gegend zu chauffieren, geht auf die Initiative „Radeln ohne Alter“ zurück. Sie ist im Jahr 2012 in Kopenhagen entstanden und wurde danach von vielen Menschen in die Welt getragen. In Landsberg ist sie 2023 angekommen, wie das Ehepaar Beier erklärte. Dabei stehe kein Taxi-Dienst im Vordergrund, sondern die Idee, ältere Menschen eine gewisse Dynamik erleben zu lassen. „Mit einer Rikscha kann man schon ein bissl Tempo machen“, meinte Lothar Beier schmunzelnd.

Organisiert werden die Ausflugsfahrten von rund 15 Ehrenamtlichen, die für Seniorinnen und Senioren aus Altenheimen in Landsberg und in Kaufering in die Pedale treten. Die Auswahl der Fahrtteilnehmer treffen die Heime eigenständig, häufig werden die Senioren von Mitarbeiterinnen begleitet. „Sie sind es auch, die beim Ein- und Aussteigen helfen, damit sind die Aufgabenbereiiche klar getrennt“, so Lothar Beier.

Träger des Landsberger Projekt ist die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die Finanzierung der 12.000 Euro teuren Rikscha haben örtliche Sponsoren übernommen. „Wir hatten hier sehr schnell drei Sponsoren gefunden“, berichtete Beier.

Das Projekt habe sich mittlerweile zu einem Selbstläufer entwickelt. Die etwa 15 Fahrerinnen und Fahrer organisieren sich und ihre Fahraufträge über eine Plattform selbst. „Wir wollten einfach etwas für die älteren Menschen in den Heimen tun“, erzählte Beier. Die Rikscha sei gut ausgelastet und im Prinzip jeden Tag im Einsatz - vorausgesetzt, das Wetter ist schön. Das Ehepaar zeigte mehrere Bilder der Initiative; unter anderem eines von einem betagten Paar, das sich in der Rikscha zuprostet. „Da wurde der 62. Hochzeitstag gefeiert. So etwas geht auch an uns nicht spurlos vorbei“, meinte Lothar Beier.

Die Frage in Buchloe ist: Wer will das Projekt umsetzen?

Von einem „sehr inspirierenden Projekt“ war in der anschließenden kurzen Diskussion die Rede. Ob es auch in Buchloe verwirklicht werden kann, hängt davon ab, ob sich eine Gruppe interessierter Menschen für die Umsetzung findet.

