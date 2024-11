Kinder aus Lamerdingen sind in Buchloe willkommen

Die Mädchen und Buben aus der Gemeinde Lamerdingen können wohl ab September 2026 die Ganztagsbetreuung an der Buchloer Comenius Grundschule besuchen. Darauf einigte sich der Hauptausschuss einstimmig. Eine endgültige Entscheidung fällt der Stadtrat.

Wie Bürgermeister Robert Pöschl erläuterte, habe die Gemeinde Lamerdingen „Interesse bekundet“, ihre Kinder zur Ganztagsbetreuung nach Buchloe zu schicken. Schon jetzt lernen sie Lesen, Schreiben und Rechnen an der Comenius Grundschule. Dies sieht der Schulsprengel so vor. Aktuell werden in Buchloe 100 Grundschulkinder aus der Nachbargemeinde unterrichtet; die Gesamtschülerzahl liegt bei knapp 600.

Auch in der Schule lernen die Kinder gemeinsam

„Es macht durchaus Sinn, wenn wir die Betreuung gemeinsam betreiben“, meinte Pöschl, schließlich seien die Kinder auch in der Schule zusammen. Bernd Gramlich (SPD) hielt es für „sinnvoll, dass die Kinder an einem zentralen Ort betreut werden“. Nach Ansicht von Franz Nusser (CSU) sei dies „die beste Lösung für die Grundschüler. Ich kann den Wunsch der Lamerdinger nachvollziehen“. Die schlechte Busverbindung nach Lamerdingen brachte Bernhard Seitz (FW) ins Spiel. „Wir sollten schauen, dass wir einen zusätzlichen Bus bekommen“, forderte Karin Pfisterer (UBI).

Ab September 2026 haben Eltern ein Recht auf eine Ganztagsbetreuung ihrer Kinder an Grundschulen - und zwar bis zu acht Stunden pro Tag an fünf Werktagen. Bereits im Sommer dieses Jahres hat die Stadt Buchloe ein Konzept zum Ausbau der Ganztagsbetreuung an den beiden Grundschulen beschlossen. Demnach sollen die bisherigen Angebote - Hort und Mittagsbetreuung - fortgeführt und aufgestockt werden.

Mittagsbetreuung und Hort sind gut besucht

Aktuell besuchen an der Meinrad-Spieß-Grundschule rund 70 Kinder die Mittagsbetreuung. An der Comenius Grundschule sind etwa 160 Kinder in einer der acht Gruppen; knapp 30 gehen zudem in den Hort. Somit wird sich zum Start des Betreuungsanspruchs in Buchloe wenig ändern. Trotzdem braucht die Stadt mehr Personal und mehr Räume.

Es muss angebaut werden

Klar ist schon jetzt: Die Meinrad-Spieß-Grundschule muss ausgebaut werden. Denn aktuell gibt es dort keine Mensa. Die Kinder essen in der Aula. Ein Ausbau ist auch an der Comenius Grundschule nötig, sagte Bürgermeister Pöschl. Dort werde in einem ersten Schritt die Mensa um einen bestehenden Laubengang erweitert. „Eventuell ist auch eine große Lösung notwendig. Hierfür haben wir bereits ein Grundstück an der Alois-Reiner-Straße erworben“, so Pöschl.