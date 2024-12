Türchen 20: Das Weihnachts-Glöckchen

Es war einmal eine kleine Glocke aus Messing. Ein einziges Mal im Jahr hatte sie ihren großen Auftritt: An Heiligabend rief sie zur Bescherung der Familie. Danach verschwand sie wieder in der großen Kiste für den Weihnachtsschmuck.

Eines Tages begab es sich, dass der Haushalt Zuwachs bekam. Zwei Katzen gehörten fortan zur Familie: Oscar und Poldi. Weil sich die beiden aber lieber draußen im Garten herumtrieben, statt abends heimzukommen, hatte die Tochter des Hauses eine Idee: „Wir locken sie einfach mit der Glocke, wenn es etwas zum Fressen gibt.“ Gedacht, getan. Die kleine Weihnachtsglocke hatte nun mehrmals am Tag ihren Einsatz: morgens und abends.

Die Glocke ertönt und schon stürmen die Katzen zu den Fressnäpfen

Und siehe da, es klappte: klassische Konditionierung. Bei jedem hellen Klingeln kamen Oscar und Poldi aus den hintersten Ecken des Gartens angerast, stolperten über die Türschwelle und steckten ihre Köpfe tief in die Fressnäpfe.

Eines Abends aber, da war es geschehen: Nur noch ein kleiner Kater tauchte nach dem Klingeln des Glöckchens auf. Der andere blieb verschwunden. Drei lange Tage und drei noch längere Nächte lebte die Familie im Ungewissen. Mit der Glocke in der Hand zogen Herrchen und Frauchen los, um den kleinen Kater nach Hause zu locken. Ohne Erfolg. Fahndungsplakate zierten die Dörfer. Nichts. Kein Oscar. Nur ein trauriger Poldi, der gar nicht mehr nach draußen mochte.

Am vierten Abend - es war schon finstere Nacht - da stupste Kater Poldi seine Nase ein ums andere Mal an die Fensterscheibe. Draußen war etwas Helles, etwas Weißes zu erkennen. Oscar! Wie war die Freude groß, den vermissten Kater wiederzusehen. Eine Weihnachtsglocke brauchte es an diesem Abend nicht mehr.

Nun ruft die Weihnachtsglocke wieder beide Tiere

Die aber wird nach wie vor eingesetzt. Morgens und abends. Seit dem Verschwinden des kleinen Katers hören die Katzen wieder auf das wohlvertraute Läuten - und zwar beide.

Wenn an Heiligabend das Glöckchen wieder ertönt, um zur Bescherung zu rufen, dann wird auch für die beiden Katzen eine Kleinigkeit unter dem Baum liegen. Glänzende Bändchen, kleine Schneeflöckchen-Engel und zu niedrig hängende Christbaumkugeln, die dann - sehr zur Freude der Vierbeiner - durchs Wohnzimmer geschubst werden.

