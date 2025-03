„Kia orana“: Honsolgen feiert Weltgebetstag im Zeichen der Cookinseln

Unter dem Leitmotiv der pazifischen Cookinseln „wunderbar geschaffen“ fanden am vergangenen Wochenende weltweit ökumenische Gottesdienste statt, um den Weltgebetstag der Frauen zu feiern. Seit mehr als 25 Jahren engagieren sich auch die Mitglieder der Pfarrgemeinden Buchloe und Umgebung für diese Bewegung, deren Ziel es ist, dass „Mädchen und Frauen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können“.

Ökumenische Gottesdienste zum Weltgebetstag der Frauen

Am Freitagabend ließen die mit stimmungsvollen Motiven wie Ukulele, Hängematte und Strohhut liebevoll geschmückten Seitenaltäre der Honsolgener Kirche St. Alban den Flair des exotischen Inselstaats erahnen, während im Hintergrund Meeresrauschen erklang. Ergänzend dazu erhielten die Anwesenden bei einem feierlichen Gottesdienst zahlreiche Informationen zu Land und Kultur der Cookinseln.

Spenden aus Honsolgen sollen helfen

So sage der dort gebräuchliche Maori-Gruß „ Kia orana!“ beispielsweise weit mehr aus, als nur „Hallo“, hieß es. Die Bedeutung „Ich wünsche dir, dass du lange und gut lebst, dass du leuchtest wie die Sonne und mit den Wellen tanzt“ zeigt, wie viel Herzenswärme dieser Kultur innewohnt. Doch ebenso wie etliche Inseln Ozeaniens sind gerade die im Südpazifik gelegenen Cookinseln von der Klimakrise durch den steigenden Meeresspiegel massiv bedroht. Schon jetzt kämpfen die Maori dort mit Überflutungen durch Salzwasser, welche die Anbauflächen zerstören. Der Hilferuf der Maori erschallte durch den Weltgebetstag nun in allen Ländern der Erde.

Die in Honsolgen zum Lied „Te Aroha“ (in Liebe) gesammelten Spenden fließen in diverse Projekte, machten die Verantwortlichen deutlich, darunter etwa die südindische Frauensolidaritätsgruppe „Swarajya Abhyudaya Seva Samithi“ (SASS). Auch die „Organization for Women’s Development in Bangladesch“ (OWDEB) ist eine vom Weltgebetstag geförderte Vereinigung. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich der Ausbeutung und Gewalt gegen Frauen entgegenzustellen. Zudem engagieren sich die Initiatoren für Kinderrechte, Gesundheit und Klimagerechtigkeit.

Projektchor zum Weltgebetstag umrahmt den Gottesdienst in Honsolgen

Begleitet von Klavier- und Geigenklängen wurde das Fest am Freitag mit einer bunten Liedauswahl musikalisch perfekt vom „Projektchor zum Weltgebetstag“ umrahmt. Auf Nachfrage erklärte die Pfarrgemeinderatsvorsitzende von Honsolgen, Marlene Holzheu: „Die meisten Sängerinnen der heutigen Veranstaltung sind vom Honsolgener Chor Klangfarben.“ Zur Frage nach dem Alter der Sängerinnen schaute sie lachend in die Runde. „Die Jüngste ist zwölf, die Älteste siebzig“, lautete die Antwort. So kann man wohl sicher sein, dass der Weltgebetstag über die Generationen hinweg auch weiterhin in Buchloe und Umgebung gefeiert werden wird.