Direktvermarktung als zweites Standbein boomt in Buchloe

„Ja, es lohnt sich. Unser Hofladen ist mehr als nur ein Hobby“, betont Ramona Horn. Vor vier Jahren ging mit der Eröffnung des „Wiesn-Haisla“ im Osten von Buchloe ein Traum der jungen Frau in Erfüllung - ein aufwendiger, wie sich im Nachhinein herausstellte. Dennoch: Ramona Horn ist zufrieden damit, wie das Geschäft in ihrem Laden läuft. Das bestätigen auch andere Direktvermarkter aus Buchloe und Umgebung. Überstunden, so die Erfahrungen der Betreiberinnen, seien zwar an der Tagesordnung; aber sie schätzen auch die gute Vereinbarkeit von Hofladen-Arbeit und Familie. Die Kundinnen und Kunden wiederum nehmen teilweise weite Wege in Kauf, um die Waren direkt ab Hof bei den Landwirten einzukaufen. Das schafft Vertrauen und hat sich zu einem weiteren, wichtigen Standbein für die Betreiber entwickelt.

