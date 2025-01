Kunde spuckt Mitarbeiterin in Geschäft in Jengen ins Gesicht

Am Dienstag hat ein Kunde einer Mitarbeiterin in einem Verbrauchermarkt in Jengen bei Buchloe (Kreis Ostallgäu) ins Gesicht gespuckt. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann an Silvester kurz nach Ladenschluss um 14.10 Uhr in das Geschäft am Marktanger. Er wollte noch etwas kaufen.

Angriff in Geschäft in Jengen: Polizei ermittelt gegen Unbekannt

Eine Mitarbeiterin wies ihn darauf hin, dass der Laden bereits geschlossen hätte. Daraufhin spuckte der unbekannte Mann der Frau ins Gesicht. Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Täter.

