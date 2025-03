Klein, fein und qualitativ überzeugend - So war das Kammerkonzert in Buchloe

Zu den Großveranstaltungen mit viel Publikum hat das Kammerkonzert der Musikschule Buchloe noch nie gehört, präsentierten sich hier doch stets die besten und/oder fleißigsten Schüler. Das war meist eher ein überschaubarer Kreis. Heuer waren es – auch wegen Erkrankungen – zahlenmäßig noch weniger junge Musiker als sonst, die beeindruckend in der Gymnasiums-Aula zeigten, was sie „drauf“ hatten: Dafür waren die Stücke etwas länger und die Interpretationsqualität hatte spürbar zugenommen.

Somit kam man doch auf eine Konzertdauer von einer Stunde. Stephan Gehring als pädagogischer Leiter der Musikschule holte überdies mit zwei Gedichten mit Humoranteil den Frühling in die Aula.

Kammerkonzert in Buchloe: Gedichte und Musik

Der kleinere Kreis der Konzertierenden machte sich auch bei der Vergabe der Stipendien für das kommende Schuljahr bemerkbar: Da gab es nichts zu verlosen, sondern die vier Stipendien wurden vorab festgelegt und am Ende des Konzertes präsentiert: Philomena Metz (Violine), Julian Schuster (Violoncello), Ètienne Isenburg (Violine) und Alexander Bewer (Trompete). Drei Stipendien finanziert der Freundeskreis der Musikschule, ein viertes einer anonymen Gönnerin. Die Stipendiaten erhalten jeweils 15 Minuten zusätzlichen Gratis-Unterricht.

Dass alle vier Stipendiaten ihre Auszeichnung zu Recht erhielten, davon konnte man sich in den stilistisch sehr breit gestreuten Musikbeiträgen überzeugen. Den Anfang machte das Kleine Streicherensemble (Leitung: Christiane Eberhard), das mit zwei Stücken jeweils ganz eigenem Klangcharme eröffnete: „Die alte Dampflok“ verbreitete mit viel Pizzicato eine gute Portion Melancholie, höfische Eleganz und Wärme kamen im „Round Dance“ zum Tragen.

Die beiden Jüngsten hinterließen am Piano einen starken Eindruck: Luis Fuchs traute sich an das versetzungszeichengespickte „Hedwigs Theme“. Klilian Ostendorf sprang mit einer gefühlvollen „Moldau“ von Smetana erst am Nachmittag ein für mehrere Stücke mit Querflötenbeteiligung, die wegen Erkrankung ausfielen.

Am Piano glänzen die beiden jüngsten Musiker in Buchloe

Des weiteren gab es viel Streicher-Kammermusik: Mal als Cello-Duo– überzeugend mit blitzsauberen Terzen- und Sextgängen Julian Schuster und Anton Leitmeier in einem Stück von James Hook -, mal als Cello-Violin-Duo. Hier genoss man Sophia Böck (Geige) und Anton Leitmeier mit einer Händel-Gavotte, Julian Schuster schließlich musizierte zusammen mit seinem Vater Ulrich am Klavier. Die beiden Stücke von August Nölck ließen es im Stil der „Belle Époche“ kräftig glitzern, trafen in gemeinsam geführter Phrasierung des tänzerischen Schwungs des Menuetts bestens. Verträumte, zart geschwungene große Linien vernahm man von Alena Wech mit „View from a Window“ am Klavier.

Anspruchsvolle Stücke für Violine und Trompete

Die wohl anspruchsvollsten Stücke gehörten indes der Violine und der Trompete: Étienne Isenburg (Geige) zeigte mit dem todtraurigen Thema aus „Schindlers Liste“ semiprofessionelles Niveau, wandelte erfolgreich auf dem schmalen Grat zwischen anrührender Intensität und einem „Zuviel“ an Dramatik, das alles mit geschliffener Technik und glasklaren Läufen sowie professionell von Thomas Hüther am Klavier begleitet. Im Scherzo aus Dvoraks Sonatine op. 100 hatten es die diffizilen springenden Bögen gehörig in sich, auch diese Klippe meisterte Isenburg konzentriert, wenn auch nicht ganz so lässig.

Alexander Bewer (Trompete) schließlich setzte (Klavier-Begleitung: Lisa-Marie Böck) einen ebenso beeindruckenden Schlusspunkt mit einem Werk von Jean Francois Michel (geb. 1957), das einem dreisätzigen Instrumental-Solo-Konzert formal nahekam: Kraftvoll-geschmeidige Läufe prägten die „Intrada“, meditative Eigenwilligkeit (teils gestopft zu spielen) die „Canzonetta“, und spritzig-tänzerische Virtuosität schließlich den „Saltarello“ als Schlusssatz.

