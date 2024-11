Wenn Scherben doch kein Glück bringen: Mann zerstört Schaufenster

Am Sonntagmorgen hat ein 28-jähriger Mann in Buchloe ein Schaufenster eingetreten, wobei ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Wie die Polizei mitteilte, lief der Mann auf dem Gehweg in Richtung Buchloer Bahnhof, als er ein Schaufenster eines Bekleidungsgeschäfts gezielt eintrat.

Kaputtes Schaufenster in Buchloe: Nähe des Bahnhofes tritt ein Mann auf Schaufenster ein

Eine Passantin, die ebenfalls in der Nähe unterwegs war, sah den Vorfall, rief die Polizei und informierte diese über den aktuellen Standort des Mannes. Die Beamten konnten den 28-jährigen Mann am Bahnhof stellen.

Schaufenster in Buchloe zerstört - mehrere tausend Euro Schaden

Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Der Schaden des zerbrochenen Schaufensterglases am Bekleidungsgeschäft beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Weitere Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.