Welche Auswirkungen hat die geplante Klärschlammanlage in Buchloe auf die Umwelt?

Gutachten zum Millionenprojekt

Für die Anlage zum Recycling von Klärschlamm in Buchloe liegt nun ein Prüfbericht vor. Wie die Geruchsbelästigung vermieden werden soll.
Von Allgäuer Zeitung
    Nahe der Biogasanlage in Buchloe soll die Anlage zur Klärschlammverwertung entstehen.
    Für die geplante Anlage zum Recycling von Klärschlamm in Buchloe liegt nun die erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vor. Diese sei positiv ausgefallen, teilt die Kommunale Energieverwertung Schwaben (gKU) mit, das Kommunalunternehmen, das zum Aufbau und Betrieb der Anlage gegründet wurde. Geprüft wurden bei diesem Schritt die Auswirkungen auf alle wichtigen Umweltaspekte. Dazu zählen unter anderem Menschen, menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft und Kulturgüter.

