Welche Auswirkungen hat die geplante Klärschlammanlage in Buchloe auf die Umwelt?

Für die geplante Anlage zum Recycling von Klärschlamm in Buchloe liegt nun die erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vor. Diese sei positiv ausgefallen, teilt die Kommunale Energieverwertung Schwaben (gKU) mit, das Kommunalunternehmen, das zum Aufbau und Betrieb der Anlage gegründet wurde. Geprüft wurden bei diesem Schritt die Auswirkungen auf alle wichtigen Umweltaspekte. Dazu zählen unter anderem Menschen, menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft und Kulturgüter.
Gutachten zum Millionenprojekt
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden