Mit Verspätung: FC Buchloe startet in die Fußballsaison

Mit etwas Verspätung beginnt am Mittwochabend für den FC Buchloe die neue Saison in der Kreisklasse Allgäu II. Zum Auftakt steht eine Auswärtspartie beim SV Schöneberg auf dem Plan. In der noch jungen Saison ist noch nicht viel über die Spielstärke der einzelnen Teams bekannt. Aber aus der Vergangenheit gilt der SV Schöneberg als kampfbetonte Mannschaft, die vor allem auf heimischen Terrain ihre Stärken ausspielt. Hinzu kommt, dass Wolfgang Wöß den SVS übernommen hat – ein erfahrener Trainer mit Ligaerfahrung.

FC Buchloe hat einen neuen Trainer am Spielfeldrand

Aber auch beim FCB steht mit Ralf Kleinsteuber ein neuer Coach am Spielfeldrand. Im Laufe der Vorbereitung hat sich die Mannschaft auf die neue Ausrichtung eingestellt und spielerisch gefangen. So erreichte der FCB im abschließenden Testspiel gegen ambitionierte Kreisligisten aus Neugablonz ein respektables 4:4. Wenn es gelingt, das vor allem in der zweiten Hälfte gezeigte Spiel nach der Pause wieder auf den Platz zu bringen, dann sollte ein erfolgreicher Auftakt gelingen. Dies ist auch notwendig, denn durch die Spielverlegungen muss die Mannschaft in den nächsten drei Wochen sechs Spiele bestreiten. Dem Trainerteam sollte – bis auf den ein oder anderen Urlauber – eine schlagkräftige Elf zur Verfügung stehen. Anstoß ist am Mittwoch um 18:30 Uhr auf der Sportanlage des SV Schöneberg.

Aufsteiger Lamerdingen zahlt Lehrgeld

Die Fußballer des FSV Lamerdingen sind ebenfalls am Mittwoch erneut im Einsatz. Am vergangenen Sonntag musste der Kreisliga-Aufsteiger Lehrgeld zahlen – und sich mit 0:4 beim TV Boos geschlagen geben. Nach einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Halbzeit gelang Boos mit dem Halbzeitpfiff der Führungstreffer. Im zweiten Durchgang schraubte der TV durch sehenswert herausgespielte Tore das Ergebnis in die Höhe.

Am Mittwoch ab 18 Uhr kann sich der FSV vor heimischen Publikum gegen den FC Heimertingen beweisen. Die Unterallgäuer belegten in der vergangenen Saison Platz drei und fuhren aus ihren ihren ersten Spielen vier Punkte ein. Am vergangenen Wochenende besiegten sie Bezirksliga-Absteiger TSV Kammlach mit 2:0. Somit gehen die Lamerdinger als Außenseiter in die Partie.