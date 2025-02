48 Sozialwohnungen sollen an der Waaler Straße in Buchloe entstehen. Der Bauausschuss votierte in seiner jüngsten Sitzung für die neu vorgelegten Pläne auf dem früheren Privat-Grundstück der Familie Moksel. Mit der Entscheidung geht ein jahrelanges Hin und Her dem Ende entgegen.

Karin Hehl

Waaler Straße

Buchloe