Neue Stadträtin, neues Feuerwehrauto, schnelleres Internet

Monika Strohmayer ist neu im Buchloer Stadtrat. In der ersten Sitzung des neuen Jahres wurde sie durch Bürgermeister Robert Pöschl offiziell vereidigt. Sie rückt in das Gremium nach, weil Josef Rid sein Amt zum Ende des vergangenen Jahres aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hatte (wir berichteten). Monika Strohmayer gehört der Fraktion der Freien Wähler an, ist aber parteilos.

Strohmayer war schon früher Buchloer Stadträtin

Der Buchloer Stadtrat ist für sie kein Neuland. Schon von 2002 bis 2020 war sie Mitglied des Gremiums. Monika Strohmayer wird künftig im Bauausschuss ebenso mitreden und -entscheiden wie in der VG-Versammlung und im Arbeitskreis Friedhofsumgestaltung. Weitere Punkte der Stadtratssitzung waren:

Feuerwehrfahrzeug Die Feuerwehr Buchloe erhält heuer ein neues Wechsellader-Fahrzeug sowie zwei sogenannte Abrollbehälter. Das Gefährt sei kompartibel mit den Wechelladern der Wehren in der näheren Umgebung, erläuterte Geschäftsstellenleiter Markus Salger. Das Fahrzeug kostet rund 350.000 Euro. Abzüglich der Zuschüsse vom Freistaat Bayern und dem Landkreis Ostallgäu kommen auf die Stadt noch 183.000 Euro an Kosten zu, rechnete Salger vor. Das Fahrzeug kann verschiedene Abrollbehälter tragen. Neu hinzukommen soll ein Abrollbehälter für Besprechungen (Kosten: 150.000 Euro) sowie ein anderer für Rüstmaterial oder - alternativ - für schwere Geräte zur technischen Hilfe (Kosten: 220.000 bis 320.000 Euro).

Glasfaserausbau Das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ wolle den Glasfaserausbau in Buchloe vorantreiben, berichtete Bürgermeister Robert Pöschl. Dazu sollen demnächst die Haushalte in der Buchloer Kernstadt angeschrieben werden. Wenn sich binnen drei Monaten 30 Prozent der Buchloer für einen Glasfaseranschluss entscheiden, sei der Anschluss selbst kostenfrei, sagte Pöschl. An das Unternehmen müssten sich die Buchloer für zwei Jahre binden, danach könnten sie den Internet-Anbieter frei wählen. Bei den Ausbauarbeiten werde die Stadt mit dem Unternehmen Hand in Hand arbeiten, versicherte Pöschl.