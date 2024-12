Weihnachten weckt die Sehnsucht nach Gemeinschaft

Bei angenehmen Temperaturen um Null Grad fand auch heuer wieder am Heiligen Abend der beliebte ökumenische Gottesdienst statt. Hierzu hatten sich die zahlreichen Teilnehmer vor der Buchloer Mittelschule im Freien versammelt. Mit einer Mischung von Besinnlichkeit und erfrischendem Humor führte der Evangelischer Schulpfarrer Nils-Jakob Haug des Gymnasiums Buchloe durch die Andacht.

„Oh, du Fröhliche“ per QR-Code

So wies er auf die Freiheit hin, dass wir ohne Zwänge zusammen feiern können, und forderte die Anwesenden auf, alle kulturellen und ethnischen Grenzen zu überschreiten. „Es geht nicht um einen perfekten Abend, sondern um Freiheit und Zugehörigkeit, voll bedingungsloser Liebe“, sagte Haug. „Es geht darum, uns gegenseitig Freude zu bereiten und alte Konflikte zu vergessen.“

Musikalisch untermalt von einer kleinen Auswahl der Stadtkapelle Buchloe sangen die Anwesenden gemeinsam klassische Weihnachtslieder wie „Oh, du Fröhliche“, deren Texte zeitgemäß über QR-Code abgerufen werden konnten. „Der ökumenische Gottesdienst ist für mich inzwischen eine liebgewonnene Gewohnheit“, erklärte Pfarrer Haug. „Einfach ein gemeinsamer christlicher Gottesdienst für alle, die mögen. Die Konfession spielt hier keine Rolle. Die Familie Gottes kennt keine Ausschlusskriterien.“

Ursprung des Gottesdienstes aus der Coronazeit

Seinen Ursprung fand die gemeinschaftliche Veranstaltung in der Coronazeit mit einem Außengottesdienst. Aufgrund des großen Anklanges hatten sich die Verantwortlichen, unterstützt von Pfarrer Dieter Zitzler von der Katholischen Kirche und Pfarrer Christian Fait von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde entschlossen, das Konzept fortzuführen.

„Der Gottesdienst ist inzwischen ein Riesenerfolg und es werden jedes Jahr mehr“, freut sich Christine Forstner, die sich federführend jedes Jahr gemeinsam mit ihren Kollegen und Kolleginnen vom Pfarrgemeinderat um die Organisation kümmert.

Ein Licht aus Speyer nach Buchloe

Nachdem die Reise in das Westjordanland, einer Region, auf die Israel und Palästina Anspruch erheben, derzeit zu gefährlich ist, wurde das „Licht aus Bethlehem“ heuer über eine Wallfahrtskirche in Speyer nach Buchloe geholt. So konnten die Gläubigen ihre mitgebrachten Kerzen auch dieses Jahr am Licht aus Bethlehem entzünden und in Laternen mit nach Hause nehmen. Zum Abschluss wurden noch Lesezeichen mit der Jahreslosung „Prüft alles und behaltet das Gute“ verteilt, während die Veranstaltung mit „Fröhliche Weihnacht überall“ ihren gelungenen Abschluss fand.