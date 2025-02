Das reizt einen jungen Mann am alten Handwerk

Es zischt, es raucht und es riecht nach verbranntem Horn. Hoch konzentriert drückt Philipp Völk das glühende Hufeisen auf den linken Vorderhuf des Pferdes. Sekunden später nimmt er das Eisen wieder ab, betrachtet den Abdruck, presst es noch einmal kurz auf den Pferdefuß. Pauline, die Haflingerstute, lässt das Prozedere ziemlich entspannt über sich ergehen. Schließlich weiß die hübsche Pferdedame, dass sie bald schon auf neuen „Schuhen“ laufen wird. Derjenige, der ihr die Eisen anpasst, ist ein Meister seines Fachs, genauer: Bayerischer Meister. Im unterfränkischen Ebelsbach holte sich Philipp Völk vor Kurzem den Titel in der Klasse „Intermediate“. Die nächsten Herausforderungen stehen in den kommenden Wochen an.

Karin Hehl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Traumberuf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waalhaupten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis