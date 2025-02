Erleichtert und erschreckt, besorgt, aber auch selbstkritisch - so zeigten sich die Sprecher der Parteien, die im Buchloer Stadtrat vertreten sind, am Tag nach der Bundestagswahl. Wie sie die Ergebnisse einordnen und welche Überraschung es für einen der Direktkandidaten gab, verraten sie gegenüber unserer Redaktion.

Der CSU-Ortsvorsitzende Franz Nusser freut sich über den Erfolg des CSU-Direktkandidaten Stephan Stracke. „Wir haben hier in Buchloe überdurchschnittlich auf 38,2 Prozent zugelegt, aber in Bayern hätte ich mir schon mehr als 40 Prozent gewünscht“, meint er. Erleichtert sei er, dass es für seine Partei reichen würde, „künftig mit nur einem Partner zu regieren“. Dennoch weiß Nusser, dass die Koalitionsverhandlungen „sicher nicht leicht werden“. Das Abschneiden der AfD sei „erschreckend“. Nusser: „Wir müssen jetzt schnell etwas bewegen, sonst haben wir beim nächsten Mal verloren.“

Verloren hat auch die SPD. Allein in Buchloe rutschte sie von rund 16 auf 11,9 Prozent ab. „Kein rühmliches Abschneiden“, wie SPD-Stadtrat Bernd Gramlich einräumt. Seine Partei müsse darüber nachdenken, ob sie die Bevölkerung noch richtig anspricht, oder ob sie inzwischen mehr mit sich selbst beschäftigt sei. „Wir müssen wieder nahbarer und leichter zugänglich sein“, meint Gramlich. Dies habe die AfD derzeit voraus. Dass die Rechten bundesweit über 20 Prozent der Stimmen geholt haben, „ist ein Signal für uns, einige Dinge in Griff zu bekommen“. Gramlich kritisiert auch die Debattenkultur in Deutschland und fragt sich: „Bringt es uns wirklich weiter, wenn wir den Gegner so hart angehen? Oder erreicht man damit nur eine größere Breitenwirkung, wie es etwa den Linken gelungen ist?“ Eines ist für den SPD-Mann jedenfalls klar: „Ein Zuckerschlecken wird es in Zukunft nicht.“

Ein blaues Auge für die Grünen

„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, meint Elfi Klein (Grüne). 12,2 Prozent hat ihre Partei dieses Mal in Buchloe geholt, 11,8 Prozent bundesweit. Betrachte man das Gesamtergebnis der Wahl, sei das Abschneiden der Grünen jedoch kein Trost. „Es schmerzt, dass wir nicht mehr in der Regierung sind“, sagt Klein und glaubt, dies sei vor allem schlecht für den Umwelt- und Klimaschutz. „Wir müssen schauen, wie es sich entwickelt, aber Themen wie Wirtschaft oder Migration stehen wohl künftig im Vordergrund.“ Sorgen bereitet der Dritten Bürgermeisterin vor allem die weltpolitische Lage, wo es aktuell viele Unsicherheiten gebe.

Zu den klaren Verlierern der Wahl zählt die FDP, die es mit 4,4 Prozent nicht mehr ins Parlament geschafft hat. „Ich denke, wir haben zu spät erkannt, dass die Ampel gescheitert ist“, meint dazu der FDP-Stadtrat Thomas Reiter. Der Austritt aus dem Dreierbündnis hätte deshalb „früher passieren müssen“. Seine Partei habe es nicht mehr geschafft, die Bürger von einem Richtungswechsel zu überzeugen. „Das ist sehr bitter“, sagt Reiter. Allgemein bereite ihm die politische Entwicklung Sorge, „weil viele der Protestwähler die Spätfolgen nicht sehen“.

Im Landtag statt im Bundestag

Nicht in den Bundestag geschafft haben es auch die Freien Wähler. Parteichef Hubert Aiwanger setzte hier auf die sogenannte Grundmandatsklausel, wonach der Gewinn von drei Direktmandaten ausgereicht hätte, um ins Parlament einzuziehen. Doch gewonnen wurde kein Direktmandat. „Es war vorhersehbar, dass wir hier gegen Stephan Stracke wenig Chancen haben“, urteilt FW-Stadtrat Franz Lang. Für den Stadtrat aus Honsolgen ist es „okay, wenn wir im Landtag weitermachen, so ehrlich muss man sein“. Wichtig werde es in den nächsten Jahren, „dass wir wieder mehr miteinander reden, statt übereinander“, meint Lang. Dass die AfD ausgerechnet in seinem Heimatdorf mit 30,5 Prozent ihr stärkstes Ergebnis in der gesamten VG Buchloe eingefahren hat, ist für Lang „nicht nachvollziehbar“. Lang: „Jeder fragt mich, was denn da los ist, in Honsolgen.“

Eine Erklärung hat der AfD-Direktkandidat aus Buchloe, Wolfgang Dröse, parat: „Ich denke, in Honsolgen gibt es eine ordentliche, saubere und gestandene Dorfkultur. Gerade die Jugend ist dort stark auf unserer Seite.“ Das Gesamtergebnis seiner Partei in Buchloe sei mit 17 Prozent „gut und schön“, darüber freue er sich. Er selbst hat den Sprung nach Berlin allerdings knapp verpasst. Dröse steht auf Platz 23 der bayerischen AfD-Liste, 22 werden voraussichtlich ins neue Parlament einziehen. „Als ich auf Platz 23 gewählt wurde, habe ich nicht damit gerechnet, dass es realistisch ist, nach Berlin zu gehen“. Jetzt aber stehe er als Nachrücker bereit. In der zu Ende gehenden Wahlperiode seien drei Mitglieder seiner Partei aus Bayern in den Bundestag nachgerückt.