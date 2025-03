Die Stadt Buchloe übernimmt den Friedhof in Lindenberg

Künftig soll sich die Stadt Buchloe um den Friedhof in Lindenberg kümmern. Das haben die Stadträte bei ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Aktuell steht der Friedhof in der Trägerschaft der katholischen Pfarrkirchenstiftung St. Georg und Wendelin Lindenberg, berichtete Bürgermeister Robert Pöschl. Das soll sich nun ändern.

Buchloe übernimmt Friedhof im Stadtteil Lindenberg

Wegen des personellen Engpasses ist es der derzeitigen Verantwortlichen „nicht mehr möglich, den Friedhof in eigener Zuständigkeit zu betreiben“, sagte Pöschl. „Es sind nur noch zwei Personen in der Verwaltung.“ Daher ist die Pfarrkirchenstiftung auf die Stadt zugekommen – mit der Bitte um Übernahme der Trägerschaft. Jährlich gibt es in Lindenberg zehn bis 15 Bestattungen, die Pflege des Geländes nimmt nach Angaben der Zuständigen rund drei Stunden pro Woche in Anspruch. „Das ist bislang eine besondere ehrenamtliche Leistung“, lobte der Bürgermeister und ergänzte: „Der Kindergarten soll weiterhin bei der Kirche bleiben.“

„Das ist eine besondere ehrenamtliche Leistung“ Robert Pöschl, Bürgermeister Stadt Buchloe

Bislang war die Ruhestätte komplett Eigentum der Kirchenstiftung. Sobald diese die Trägerschaft abgibt, „fällt der neue Teil des Friedhofs außerhalb der ehemaligen Friedhofsmauer wieder an die Stadt Buchloe zurück“, heißt es in den Sitzungsunterlagen. Und weiter: Weil es in allen Buchloer Stadtteilen sowie in Buchloe selbst aktuell eine Bestattungsmöglichkeit gibt, empfiehlt die Verwaltung „den Friedhof in Lindenberg bestehen zu lassen“. Diesem Wunsch kam der Stadtrat nun ohne Gegenstimme nach. Die Begräbnisstätte soll laut dem Bürgermeister auch weiterhin konfessionsoffen betrieben werden.

Friedhofsgebühren in Lindenberg müssen neu kalkuliert werden

Die Kosten, die die Übernahme des Friedhofs mit sich bringt, müssen in die Rechnung der Stadt Buchloe miteinfließen, erklärte Pöschl. Er nannte etwa die Posten Personal, Unterhalt, Schneeräumen, das Heckenschneiden sowie das Leeren und Trennen des Abfalls. Zudem sind die Friedhofsgebühren neu zu kalkulieren.