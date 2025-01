Städtebauförderung unterstützt Projekt in Buchloe

Im vergangenen Jahr sind rund 45 Millionen Euro von EU, Bund und Freistaat Bayern im Rahmen der Städtebauförderung nach Schwaben geflossen. Ein Teil davon ging nach Buchloe, wo die Finanzierung des Mehrgenerationenhauses unterstützt wird, heißt es in einer Pressemitteilung. Dieses konnte im vergangenen Jahr eingeweiht werden und beherbergt insgesamt sechs Gruppen und Vereine: der Kinderschutzbund mit Familienstützpunkt, der Diakonieverein Buchloe, die Ferienfreizeit der Volkshochschule Buchloe sowie das Quartiersmanagement der Stadt. Außerdem hat das Jugendzentrum einen neuen Musikprobenraum für junge Künstlerinnen und Künstler bekommen.

Städtebauförderung in Buchloe soll bei der nachhaltigen Entwicklung helfen

Die Städtebauförderung ist ein wichtiges Instrument für die Städte und Gemeinden, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung sollen Stadtzentren und Ortskerne in ihrer Funktion als Wirtschafts- und Wohnstandorte gestärkt und städtebauliche Mängel oder Missstände behoben werden. Städte und Gemeinden bestimmen für eine sogenannte Gesamtmaßnahme ein Fördergebiet – meist das Zentrum – und erarbeiten ein integriertes Stadtentwicklungskonzept. Die dort gesteckten Ziele und Maßnahmen werden dann Schritt für Schritt bedarfsorientiert umgesetzt.

„Zahlreiche Veränderungen vom Klimawandel bis hin zur Haushaltslage fordern die Kommunen heraus. Wir sind froh, sie mit verlässlichen, hohen Fördermitteln unterstützen zu können“, wird Regierungspräsidentin Barbara Schretter in der Mitteilung zitiert. „Das hilft auch der heimischen Bauwirtschaft.“

Warum die Investitionen derzeit besonders wichtig sind

Die Investitionen der öffentlichen Hand seien derzeit besonders wichtig, weil aufgrund des hohen Zinsniveaus, unsicherer Baupreisentwicklung und einer in ständigem Wandel befindlichen Förderlandschaft viele private Bauherren mit der Umsetzung eigener Bauvorhaben zurückhaltend sind. Derzeit unterstützt die Regierung von Schwaben als Bewilligungsstelle 122 Gesamtmaßnahmen in 94 Städten und Gemeinden in Schwaben bei ihrer städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung. (pm)